Sobrina de Kikín Fonseca forma parte del elenco de Nacho Cano

León, Gto.- Ana Karen Fonseca, sobrina del ex futbolista leonés, José Francisco Fonseca Guzmán “Kikín Fonseca” es una de los 17 mexicanos que llevan siete meses en Madrid becados por el musical “Malinche”, elenco de Nacho Cano quien fue detenido por presunta explotación laboral de inmigrantes.

El ex integrante de Mecano, ha desmentido las acusaciones en su contra y aseguró que la denuncia podría ser de una becaria mexicana que fue expulsada por su mal comportamiento el año pasado.

En la denuncia se dijo que los becarios mexicanos, no contaban con un contrato legal y se les negó el permiso de estudios desde mayo, sin embargo, el 15 de diciembre se posteo en la plataforma “X” un texto acompañada con una foto del elenco donde se puede observar a Karen donde se da a conocer el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel junto a su esposa Rosy Fuentes de Ordaz dieron la bienvenida a 20 jóvenes mexicanos becados de Malinche.

“Ayer en la Embajada de México en España, el embajador Quirino Ordaz Coppel, su mujer

Rosy Fuentes de Ordaz junto a Nacho Cano y Ximena Caraza, directora general de

Fundación Casa de México en España dieron la bienvenida a 20 jóvenes mexicanos becados de Malinche.¡Preparándose para brillar en el escenario en México!”, se lee.

Ana Karen Fonseca, bailarina de flamenco de León, Guanajuato, alzó la voz para defender al músico español argumentando: “No nos queremos regresar a México. La beca dura 10 meses y no nos vamos a regresar hasta que nuestro programa termine. Estamos en manos de nuestro maestro Nacho Cano”.

Es de mencionar que en marzo se auto escribió unas palabras de superación por estar en el musical “Malinche” e indicó que hay decisiones correctas que pueden romper el corazón y que hacer las cosas bien requiere de mucha valentía.

“Hoy celebro escalar montañas que algun dia tuve pisar, celebro los altibajos, los contratiempos, las cosas que se me escapan de las manos porque me hacen evolucionar a un punto en el que tengo que volver a conocerme en una vida que no trae más que sorpresas y episodios inimaginables”, escribió.