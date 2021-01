SMS está de estreno con la canción “Perreo”

El dúo cubano SMS presenta una nuevo tema bailable y disfrutable, se trata de “Perreo” con el que expresan su estilo yse dan a conocer dentro del género urbano. La música y letra de “Perreo” surge en el estudio de grabación siendo los autores Simpa (Lázaro Luis Becerra Gaspar), Miller (Yamil Sueque Priento) y Diamante, un tema donde la mujer tiene el protagonismo, y se refleja en cada frase de la canción la fuerza y seguridad femenina.

Simpa, Lázaro Luis Becerra compartió en entrevista que “es una canción que surgió en el

Estudio estábamos trabajando una sonoridad más arriesgada un poco más urbano, un poquito más maduro, decidimos darle un giro, trescientos sesenta completo a la sonoridad, al cambio de imagen porque hicimos un cambio, queríamos ser más arriesgados en la producción en el video, utilizamos parte en el mar” .

“Perreo es una canción de una muchacha que sufrió mal de amores, se levantó más fuerte que nunca, una muchacha que creer en el amor pero que no estaba preparada para enamorarse, simple y llanamente estaba para salir con sus amigas, para enfiestar” Compartió uno de los integrantes de SMS, Miller.

La canción cuenta con un videoclip nos contó Simpa que haberlo grabado no fue tarea fácil y nos contó una anécdota “pasamos muchísimo miedo el mar estaba cortado, y las olas eran muy grandes y en el velero no podíamos salir, no podíamos estar aguantándonos porque teníamos que hacernos los rudos y yo le tenía miedo te soy sincero el velero se levantaba y tú veía que iba a bajar por la ola, como una montaña rusa”.

SMS comentó que retornarán al país y tomar camino “habíamos hecho bastantes cosas en México y queremos retomar, el lío que está sucediendo en todo el mundo, con lo de la pandemia es bastante complicado y queremos ir retomando poco a poco y mostrarles el nuevo formato de SMS, la sonoridad, la nueva imagen”.

Acerca de su estilo, dijo Simpa dijo vía telefónica que su ritmo emerge de su natal Cuba “nosotros le llamamos cien por ciento urbano, mezclado con toda la sonoridad que nos identifica del Caribe acá de cuba, es algo que tiene nuestra tierra”.

Perreo es una canción producida por Dany Fleitas Fernández en Cuba y Post producida por Ear Candy en Miami. “Es un año en el que cada un mes o cada dos meses vamos estar sacando música y videos nuevos y ya estamos preparando para lo que vamos a lanzar lo que va a salir el 14 de febrero vamos a sacar nueva canción” dijo SMS.









Acerca de sus letras, compartió SMS, buscan un empoderamiento femenino “nos interesa mucho de defender esa parte de la buena música, con letra, que sea perreo pero tiene un sentido final la canción, la música de nosotros nos gusta resaltar a las mujeres como un símbolo de fuerza, como que siempre se ha categorizado de qué las mujeres son el sexo más débil pero nosotros le damos esa fuerza a las mujeres para que sientan identificas, se sientan bien fuertes”.