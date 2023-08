Si soy yo, no eres tú aborda el amor violento

¿Cómo manejar una situación de pareja o familiar donde la violencia es constante? Si soy yo, no eres tú,es una obra que a través de la comedia destaca la importancia de enfocarse en lo peligroso que pueden ser las relaciones de codependencia emocional y violencia en cualquiera de sus formas.

“Esta obra va más allá del tema de la mujer, por supuesto que lo tocamos, pero aquí va enfocado también y muy profundamente hacia el tema del ser. No es cuestión de género en este caso, sino de lo que estamos viviendo con nosotros mismos, como seres humanos”, explicó en entrevista Daniela Carvallo, quien además de formar parte del reparto, es escritora de la obra junto a Mauricio Galaz.

“Esa parte todavía no está tan en boga como debería. Desde mi punto de vista al tema del fortalecimiento interno le falta más y eso es triste y delicado, porque si lo tuviéramos, tal vez podríamos evitar muchas de las otras cosas, incluso violencia, no todas las situaciones, porque no depende de uno mismo, pero sí una gran parte”, agregó.

La trama de Si soy yo, no eres tú, se centra en el relato de cuatro mujeres cuyas historias están basadas en hechos reales, una de ellas, Ana Orantes, una mujer de Madrid que en 1997 fue asesinada por su esposo después de haber expuesto su caso de violencia doméstica en la televisión.

“Todo lo que aquí se dice son casos reales. Me parece un privilegio poder estarle dando voz a algunos que no la tuvieron, otros ni siquiera se daban cuenta de que estaban en un problema. No necesitamos llegar al extremo de una relación violenta para darnos cuenta de que tenemos cosas que sanar”, explicó la actriz Anna Ciocchetti.

La obra muestra siete personajes interpretados por dos actrices sobre el escenario, alternando funciones Daniela Carvallo, Ana Patricia Rojo, Liza Cortes y Anna Ciocchetti. “Disfruto la cantidad de personajes que hacemos, es complicado pero muy divertido y apasionante”, comentó Carvallo.

Mientras los protagonistas cuentan sus historias particulares, hay más personajes que como terapeutas las analizan y que al mismo tiempo entablan conversación con los espectadores.

“Para mí la diferencia que hace esta obra es que te vuelve responsable al tratar un tema desde la primera persona ¿Qué puedo hacer yo que estoy en este momento viviendo una situación de violencia de género o familiar? ¿Qué puedo hacer para salir de allí? El hecho de que tomes responsabilidad en el asunto, colabora con la solución. Es tomar conciencia de que no tienes que vivir una situación así” comentó Anna Ciocchetti.

“Como actriz mi responsabilidad es no mirar hacia otro lugar, es lo que yo le pediría a todo el público y a todo aquél que se enfrenta con una situación así, aunque sea ajena, porque eso ha hecho que haya muertes y que esta situación prevalezca”, agregó.

Si soy yo, no eres tú se presenta todos los jueves a las 20:30 en el Teatro María Tereza Montoya.