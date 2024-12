Sí llegó Luis Miguel a Irapuato: Michael Jackson, Frank Sinatra y 19 mil personas lo acompañaron

Deuda saldada: Luis Migue sí llegó a Irapuato y lo hizo como debía hacerlo, con un show que hizo que se olvidaran todas y cada una de las cancelaciones que por alguna razón hizo en Irapuato.





Apenas y entonó las primeras estrofas de “Será que no me amás”, una adaptación de la rola de The Jackson “Blame It On the Boogie” al castellano y todo se olvidó. Y a Luis Miguel todo se le perdonó.





A las 21:11 horas, Luis Miguel emergió de una plataforma y las casi 20 mil personas que estuvieron en el Estadio Sergio León Chávez, al unísono, celebraron esa entrada; no era un doble, no era un imitador, era Luis Miguel Gallego Basteri el que por fin regresaba a Irapuato, después de 35 años.

Apenas y entonó las primeras estrofas de “Será que no me amás”, una adaptación de la rola de The Jackson “Blame It On the Boogie” al castellano y todo se olvidó. Y a Luis Miguel todo se le perdonó.





Fue la noche del artista y su gente, la gente con su artista. Y Luis Miguel lo disfrutó, tanto que hasta “secuestró” un dron y le enseñó al público que el estadio estaba prácticamente lleno.





“Amor, amor, amor” siguió en el setlist y para los incrédulos que pensaban que no iba a llegar y entraron tarde al Sergio León Chávez, eso ya era fiesta. Todo iba en serio.

Para cuando sonó la cuarta rola, “Culpable o no”, el escepticismo ya no era tema en el Sergio León Chávez. Mucho menos cuando siguió la canción “Te necesito” y qué decir cuando en las bocinas perfectamente ecualizadas para que las casi 20 mil personas que asistieron al concierto escucharan, presenciaran, vieran y cantaran la rola de “Hasta que me olvides”.









Para ese entonces, el ambiente era sólo uno: era Luis Miguel con su público o el público con Luis Miguel.

¿Qué Luis Miguel interctúa poco con el público? Eso es lo de menos y mas cuando te receta de un jalón un popurrí que incluyó canciones como “Por debajo de la mesa” y “No sé tú”. Pero luego soltó otro bombazó: “Como yo te amé”, “Solamente una vez”, “Somos novios”, “ Todo y nada” y “Nosotros”. Todas esas sonaron para aquellos que conocieron, se enamoraron o siguen escuchando el combo de producciones que Luis Miguel hizo y tituló “Romances” dijeran “valió la pena el boleto”.









La sorpresa, el plus, o como se quiera llamar, llegó al concierto de Irapuato: “Sonrisa”, una interpretación y adaptación que que Luis Miguel hizo de la canción de Michael Jackson “Smile” se escuchó. Y entonces el bien llamado “Sol de México” hizo un dueto con su ídolo de la infancia y aquello entonces ya era una fiesta: Luis Miguel lo disfrutaba, y la gente, pues por supuesto.

Pero no era todo: si entonces hizo un dueto con Michael Jackson, por qué no hacerlo con su otro ídolo e inspiración: Frank Sinatra. Y entonces se escuchó, y muy bien, “Come fly with me”. ¡Rolón!









¿Faltaba algo? Sí. Y entonces por el costado izquierdo del escenario salió el maricachi y “La fiesta del marciachi, “La Bikina” y “La media vuelta sonaron”.

Si ahí se hubiera terminado el concierto, la gente se iba satisfecha. Pero no fue asi: para los amantes de la nostalgia, Luis Miguel les recetó “No me puedes dejar así”, “Palabra de honor” y una de las más coreadas de la noche: “La incondicional”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Pero todavía faltaba el cierre. Las deudas se pagan sí o sí y Luis Miguel lo entendió. Y entonces soltó el último combo: “Ahora te puedes marchar”, “La chica del bikini azul”, “Isabel” y remató y cerró con “Cuando calienta el sol”.









Fue la noche del artista y su gente, la gente con su artista. Y Luis Miguel lo disfrutó, tanto que hasta “secuestró” un dron y le enseñó al público que el estadio estaba prácticamente lleno y que vieran cómo vivían el concierto los de primera fila y tambien los de cualquier sección; bailó, se rió y satisfizo a las personas que lo esperaron 35 años por verlo, o aquellos que quisieron presenciarlo en 2018 u otros que lo querían ver en León y hasta a los que no les importó que moviera un día su concierto. Era ahora o nunca. Deuda saldada y con creces.