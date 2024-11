Sergio Corona ya tiene un nuevo proyecto tras el fin de Como dice el dicho

“Se terminó la serie Como dice el dicho. La semana pasada fue el último episodio que grabamos de la temporada 14. Y duramos 15 años al aire interrumpidamente”, se escucha el tono de añoranza en la voz de Sergio Corona.

Entrevistado por El Sol de México en el lobby del Teatro Jorge Negrete, a unos pasos de la mega pintura de Siqueiros, el actor de 96 años confirma Sergio Corona que la serie que produjo Genoveva Martínez durante 14 temporadas, termina su ciclo en la televisión mexicana. Y, reconoce: “A Como dice el dicho le fue muy bien en todos estos años, la verdad y a mí también como don Tomás”

Sin embargo, al actor no le falta trabajo y anuncia que ya tiene nuevos llamados en proyecto de Rosa María Noguerón, realizadora de La Casa de los Famosos México.

“Tengo llamado dos días de esta semana –el jueves 14 y viernes 15-, voy a trabajar en el nuevo proyecto de Rosa María Noguerón que ya se está grabando. Voy en locación.

“Sólo leí los libretos, no recuerdo el nombre de la serie o programa. En mi caso trabajo con apuntador, así grabo mis escenas para la televisión”, explicó.

“Estoy lista para nuevos proyectos”, informa

Sergio Corona manifestó que “ya me hablaron para otros proyectos, yo estoy listo. Me encanta mi trabajo, me divierto y me da mucho gusto tener actividad”.

Con una trayectoria ininterrumpida de 76 años, declara: “La verdad en cuestión de actividad en la actuación no me quejo”.

Al preguntarle cómo se encuentra su ánimo, después de la cancelación de “Como dice el dicho”, aseguró que se encuentra optimista, y lo demuestra al hacer bromas.

“Me alegra vivir y tengo muy buenos amigos, estoy muy bien con mi esposa, aunque yo soy el que hace la comida y ella descansa, se acuesta y se duerme”, enseguida agrega que esto último es una mentira, mantiene su buen humor.

Corona adelantó que va a disfrutar ahora la Nochebuena y recibir el Año Nuevo 2025 con más tranquilidad, sin exceso de trabajo:

“Tengo una hija que vive en Acapulco, con su esposo y nuestras nietas. Tengo otra hija que es maestra está en el IPN. Tengo una familia con quien convivir, divertirme y me encuentro muy satisfecho de lo que ellos hacen".

El actor llegó al Teatro Jorge Negrete para celebrar los 90 años de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Ahí, se le entregó un reconocimiento por ser andista y padrino del festejo en este 2024.

Ante sus compañeros, informó que Alfonso Arau, con quien hizo varias películas, no fue su primer compañero de baile, lo fue la artista Cuquita Martínez, quien con el coreógrafo Pedro Valdés, formó su pareja de baile.

“Muy buenas noches y preciosa vida para todos ustedes mis compañeros”, les augura desde el escenario Sergio Corona, al despedirse también él.