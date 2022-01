Ted Lasso y Succession encabezan lista de nominados en SAG Awards 2022

El Sindicato de Actores ha anunciado a los nominados para su edición número 28. Los Screen Actors Guild Awards tienen esta año como protagonistas en el rubro de televisión a "Ted Lasso" y "Succession", con cinco candidaturas, mientras "El poder del perro" lleva la delantera con tres menciones para las categorías de cine.

A través de una transmisión que se realizó por Instagram Live, presentada por Vanessa Hudgens y Rosario Dawson, el sindicato dio a conocer que los ganadores serán anunciados en una ceremonia el 27 de febrero, desde Santa Mónica, en Los Ángeles.

"Ted Lasso", de Apple TV+, encabeza las nominaciones de comedia. Su protagonista Jason Sudeikis comparte terna con Brett Golstein como Mejor Actor en una Serie de Comedia. Sus contrincantes serán Michael Douglas por "El método Komisnky", así como Martin Short y Steve Martin, ambos por "Only murders in the building".

En la contraparte femenina, las actrices Juno Temple y Hannah Waddingham aspiran por el título de Mejor Actriz en una Serie de Comedia por parte de "Ted Lasso". Y este año deberán enfrentar a Elle Fanning con "The Great"; Sandra Oh por "The Chair"; y Jean Smart con "Hacks".

Las cinco series que integran la categoría de Mejor Elenco de una Serie de Comedia son "Ted Lasso", "Hacks", "The Great", "El método Kominsky" y "Only murders in the building".

La parte de drama es liderada este año por la producción de HBO, "Succession". Sus tres protagonistas, Brian Cox, Kieran Culkin y Jeremy Strong están nominados en la categoría de Mejor Actor por una Serie de Drama. La quinteta la completan Billy Crudup por "The Morning Show" y Lee Jung-jae, de "El Juego del Calamar".

En el rubro de actrices la categoría está liderada por Jennifer Aniston y Reese Whiterspoon como parte de "The Morning show". Las acompañan Sarah Snook de "Succession", Elisabeth Moss por "The Handmaid’s Tale" y Jung Ho-yeon con "El juego del Calamar".

En este caso, las cinco series que integran al Mejor Elenco están compuestas por "Succession", "The Morning Show", "El juego del calamar", "The Handmaid’s Tale" y "Yellowstone".

Para esta edición de los Screen Actors Guild Awards, las categorías de cine estuvieron muy repartidas. Y la única película que logró tres nominaciones fue"El poder del perro", una como Mejor Actor para Benedict Cumberbatch; Mejor Actriz de Reparto para Kirsten Dunst; y Mejor Actor de Reparto para Kodi Smit-McPhee.

El Mejor Elenco para una Película de definirá este año entre "Belfast", cinta de Kenneth Branagh; "Coda" realizada por Sian Heder y donde participa el mexicano Eugenio Derbez; "No miren arriba", de Adam McKay; "La casa Gucci" dirigida por Ridley Scott; y "King Richard", del director Reinaldo Marcus Green.

Lista completa de nominados a SAG Awards

SERIES

Mejor Actor en una Película de Televisión o Miniserie

Murray Bartlett, The White Lotus

Oscar Isaac, Scenes From a Marriage

Michael Keaton, Dopesick

Ewan McGregor, Halston

Evan Peters, Mare of Easttown

Mejor Actriz en una Película de Televisión o Miniserie

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Cynthia Erivo, Genius: Aretha

Margaret Qualley, Maid

Jean Smart, Mare of Easttown

Kate Winslet, Mare of Easttown

Mejor Actor en una Serie de Drama

Brian Cox, Succession

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Lee Jung-jae, El juego del Calamar

Jeremy Strong, Succession





Mejor Actriz en una Serie de Drama

Jennifer Aniston, The Morning Show

Jung Ho-yeon, El juego del calamar

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Sarah Snook, Succession

Reese Witherspoon, The Morning Show





Mejor Actriz en una Serie de Comedia

Michael Douglas, El método Kominsky

Brett Goldstein, Ted Lasso

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Mejor Actriz en una Serie de Comedia

Elle Fanning, The Great

Sandra Oh, The Chair

Jean Smart, Hacks

Juno Temple, Ted Lasso

Hannah Waddingham, Ted Lasso





Mejor Elenco en una Serie Drama

The Handmaid's Tale

The Morning Show

El juego del calamar

Succession

Yellowstone





Mejor Elenco en una Serie Comedia

The Great

Hacks

El método Kominsky

Only Murders in the Building

Ted Lasso





Mejor Ensamble de Stunts en una Serie de Comedia o Drama

Cobra Kai

Falcon y el soldado del invierno

Loki

Mare of Easttown

El juego del calamar

PELÍCULAS

Mejor Actor

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, El poder del perro

Andrew Garfield, Tick, Tick... Boom

Will Smith, Rey Richard

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth





Mejor Actriz

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman, La hija Oscura

Lady Gaga, La casa Gucci

Jennifer Hudson, Respect

Nicole Kidman, Being the Ricardos





Mejor Actor de Reparto

Ben Affleck, The Tender Bar

Bradley Cooper, Licorice Pizza

Troy Kotsur, CODA

Jared Leto, La casa Gucci

Kodi Smit-McPhee, El poder del perro





Mejor Actriz de Reparto

Caitríona Balfe, Belfast

Cate Blanchett, El callejón de las almas perdidas

Ariana DeBose, Amor sin barreras

Kirsten Dunst, El poder del perro

Ruth Negga, Passing

Mejor Elenco de una Película

Belfast

CODA

No miren arriba

La casa Gucci

Rey Richard

Mejor Elenco de Stunt en una Película

Black Widow

Duna

Matrix Resurrecciones

Sin tiempo para morir

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos

