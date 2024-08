Scarlett Galván, de soñar a ganar un Emmy

Lo que comenzó como un sueño para la irapuatense Scarlett Galván se convirtió poco a poco en una realidad que ha superado incluso las barreras más grandes.

Scarlett Galván, quien durante sus primeros años de vida creció y se desarrolló en Irapuato, Guanajuato, es el claro ejemplo de que la dedicación, el hambre y las ganas de sobresalir pueden romper cualquier barrera.

En una entrevista exclusiva para la Organización Editorial Mexicana, narró que desde muy pequeña se vio involucrada en las artes. Aunque, si bien en un principio las actividades que realizaba eran comunes para las niñas de su edad, el destino le tenía algo más preparado: vivir en los medios de comunicación y poder servir a la ciudadanía con su talento.

Sé que este apenas es el comienzo de todo lo que quiero seguir logrando, siempre de la mano de Dios, porque es él quien siempre me ha llevado a estar en donde soy feliz, y espero así siga siendo siempreScarlett Galván

“Desde muy pequeña, mi mamá nos llevaba a la Casa de la Cultura, donde nació mi amor por comunicar y transmitir algo, fuera como fuera. Tal vez en ese momento no lo veía de esa forma, pero con el tiempo he entendido que este ha sido mi lugar”, dijo.

Años más tarde, Scarlett se mudó a Monterrey, Nuevo León, donde estudió Administración de Empresas. Sin embargo, su pasión, que desde niña había cosechado, no la soltaba de la mano, por lo que, a pesar de tener una carrera fructífera, dejó todo a un lado para seguir su primer sueño.

“Aunque me iba muy bien, no me sentía del todo llena, y era porque tenía muy dentro de mí este sueño que siempre quise. Así que, sin pensarlo, dejé todo y decidí abrirme un espacio en este mundo”, contó.

La vida la ha llevado a colaborar en diversos programas de noticias en México, y años después dio el paso a Estados Unidos en la cadena Univisión, donde su pasión y amor por la comunicación la han llevado a ganar dos Premios Emmy: uno como Anchor o presentadora y otro como reportera.

Hoy, Scarlett Galván es reconocida por su trabajo en medios de comunicación como Noticieros Televisa y otros importantes en México. Su capacidad para abordar temas complejos y de relevancia social, su rigor en la investigación y su habilidad para comunicar de manera efectiva la actualidad la han posicionado como una de las figuras más destacadas en el periodismo. Su historia es un testimonio de cómo la dedicación, el hambre de éxito y la perseverancia pueden llevar a cumplir sueños y superar cualquier barrera.

