Santiago Esteinou hace un retrato de la discriminación

El libro “Burn to Run”, de Christopher McDougall, relata cómo una mujer vivió privada de su libertad durante 12 años, en Kansas. Hambrienta y sucia, la encontraron dentro de una iglesia, y fue enviada al psiquiátrico diagnosticada con esquizofrenia, al no entender lo que decía, pues ella hablaba su lengua originaria.

Esta historia conmovió al realizador Santiago Esteinou, quien a través de su documental “La mujer de estrellas y montañas”, retoma el caso la mujer de nombre Rita Patiño, quien tras su salida del psiquiátrico, fue deportada a Chihuahua, junto a su sobrina Juana, para mostrar que, lamentablemente, la discriminación permanece.

“La película habla sobre múltiples formas de discriminación y exclusión que enfrentan mujeres como Rita, esto no se queda solo en el pasado sino que la historia se repite, la discriminación lingüística se sigue haciendo presente en México, esto debería de cambiar y si podemos visibilizar esa problemática a través de nuestro documental, nos sentimos satisfechos”, afirmó el director en entrevista con El Sol de México.

“Rita era una mujer indígena, una mujer que no hablaba inglés ni español, era una mujer que probablemente tenía una discapacidad y una migrante, y cuando se dan escenarios de tantas formas de vulnerabilidad, lo que resulta son condiciones que muchas veces no tienen una respuesta fácil y me parece que la historia tiene muchos puntos porque no es solamente el que haya estado en un hospital psiquiátrico, la película habla sobre violencia hacia la mujer, exclusión y sobre los derechos de las personas discapacitadas”, agregó.

Sin embargo, la historia dio un giro total cuando Rita falleció en 2018. La producción del documental a cargo de Esteinou y del productor José Miguel Díaz comenzó dos años antes, pero el rumbo cambió.

“El planteamiento era de corte observacional, nos interesaba la relación de cuidados entre Rita y su sobrina. No habíamos grabado suficiente con ella cuando falleció, así que tuvimos que replantearla, nuestra incógnita era cómo seguir adelante con el proyecto sin la protagonista”, dijo el cineasta.

Esto se logró gracias a la actuación de Ángeles Cruz, quien interpretó a Rita de joven. Para recrear cada una de sus etapas, el director tuvo acceso a distintos documentos tanto legales como personales; el trabajo lo complementó con entrevistas de familiares y amigos que tuvieron contacto con Rita y que lograron darle una visión mucho más amplia de su vida, describiéndola como una mujer con un temperamento fuerte, rebelde, transgresora.

“Toda la investigación del proyecto está bien documentada, recibimos copias de los expedientes judiciales del caso en cuatro cortes diferentes, fueron más de 400 documentos que revisé y con eso pudimos reconstruir lo que pasó en Kansas y la indemnización de Rita a su regreso a México. Está bien sustentada y la parte que tenía que ver en cómo fue la vida de Rita antes de Kansas nos adentramos con las personas que la conocieron”, explicó el director.

Rita nunca pudo ver el avance del documental, pero, de acuerdo con su sobrina, el proyecto es fiel a su vida. Para la filmación se solicitó la aprobación de las autoridades indígenas.

El documental se estrenará el 25 de abril en cines de circuito cultural.

Por otro lado, Esteinou prevé estrenar el próximo año su nueva película, que será una continuación de su proyecto “Los años de Fierro” (2013). En éste explorará la historia de cómo se adapta una persona que recién salió de la prisión a la vida social.