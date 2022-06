Santa Fe Klan queda fuera del programa del Festival Internacional Cervantino

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex). –Ángel Quezada Jasso o mejor conocido como Santa Fe Klan quedó fuera de la programación del Festival Internacional Cervantino (FIC), luego de que el joven rapero no asistiera a la reunión pactada con el comité organizados del FIC.

Lo anterior lo confirmó Mariana Aymerich Ordoñez, directora del FIC, quien mencionó que el capitalino si estaba considerada su presentación en la también llamada Fiesta del Espíritu en su 50 edición.

No obstante, sostuvo que, pese a que se le buscó e incluso se agendó una reunión para afinar detalles, y hacer oficial su participación dentro de las actividades musicales del Cervantino, Quezada Jasso no llegó.

A pregunta expresa si el comité organizador del FIC habría cancelado la reunión, Aymerich Ordoñez respondió que “el que no pudo llegar fue él, ahí lo estuvimos esperando, pero no llegó, pero no pasa nada, no se concretó”.

E incluso mencionó que al participar Santa Fe Klan en el festival “Vive Latino 2022”, representaba otro factor para que el rapero guanajuatense no logrará estar en el FIC, ya que “el festival es un momento extraordinario, en un lugar extraordinario y recibe a artistas que no se hayan presentado recientemente”.