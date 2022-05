Santa Fe Klan prepara regalo para todas las mamás en su día

León, Gto.- Quien no deja de trabajar y sorprender es el mismísimo Santa Fe Klan, no hay semana que no presente una nueva noticia profesional, además que en cuestión de días se convertirá en padre por primera vez junto a su novia Maya Nazor, recibirán la llegada de su hijo Luka.

Al puro estilo Ángel Quezada, anunció que este 10 de mayo lanzará un nuevo tema dedicado nada más y nada menos que a las mamás. Como suele hacerlo utilizó sus redes sociales para anunciar el estreno de “Eres”.

ASÍ LO DIJO

“Este 10 De mayo estrenamos “Eres”, para que se la dediquen a su jefa avísenle al barrio que el 10 hay estreno. Gracias por el apoyo raza esperen todo el disco completo ¡Ya casi sale!”.

El mensaje fue acompañado de un video de 34 segundos en el que se ven escenas en un panteón en donde se lleva el sepelio de una persona.

Además de las imágenes se escucha algo de la letra: “Yo me acordé de mis ojos de una cicatriz que me dejó el corazón roto”, el lanzamiento será el martes 10 de mayo y esto formará parte de su nueva producción musical que tentativamente llevará por nombre “Mar y Tierra”, dedicado a su hijo.

El tema fue muy bien recibido por sus fieles seguidores quienes le mostraron su total apoyo en sus mensajes.

“Gracias a Dios tengo mi jefa viva pero pin… canción espectacular ha de hacer que te duela el alma”, “En espera de ese temazo”, “Aquí esperando a que salga la rola saludos desde Taxco Guerrero mucho éxito”, “Ya la quiero escuchar, mí madre se adelantó en el camino ya hace varios años y aunque sabemos que en esta vida lo más seguro es la muerte, a veces me gustaría que diosito me la hubiera dejado un poco más”, “¡Puro Guanajuato!”, “Ángel siempre siendo un crack”, es algo de lo que se puede leer.

CONTINÚA DE GIRA

En la espera de la llegada de su hijo y el lanzamiento de su nueva producción musical el guanajuatense continúa con su tour “Mar y Tierra”, con gran éxito este fin de semana se presentó en Zacapoxtla, Puebla, en la que sus seguidores se presentaron en el hotel para mostrarle su admiración y el cantante salió a su balcón y les ofreció un mini concierto como acostumbra hacerlo cuando los fans dan con su paradero , los complació con “Así soy”, “Debo entender”, “Así soy”.

Este fin de semana ofreció tres conciertos en los que logró sold out, en Puebla y Tlaxcala.

ESTE MÉS LA GIRA SIGUE EN:

14 de mayo : Parque maravillas en Saltillo

: Parque maravillas en Saltillo 15 de mayo : Coliseo en Torreón

: Coliseo en Torreón 20 de mayo: Centro de Convenciones en Morelos

Centro de Convenciones en Morelos 21 de mayo: Centro de Convenciones en Acapulco

Centro de Convenciones en Acapulco 22 de mayo: Plaza de Toros en Chilpancingo