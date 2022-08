Santa Fe Klan llora por la separación de sus papás [VIDEO]

León, Guanajuato.- Sin duda, el término de la relación entre papá y mamá afecta a los hijos sin importar la edad y así lo compartió Santa Fe Klan en un concierto.

El video circula en las redes sociales, pues cuando la carrera del cantante va en ascenso, su vida personal no va tan bien con esta situación que duele, pues hasta le provocó las lágrimas frente a su público.

“La neta voy a decir algo y no sé si lo tengo que decir o no lo tengo que decir, pero quiero que les avienten un grito a mis papás que tienen muchos problemas y ya no saben ni que hacer”, dijo con la voz entrecortada.

El intérprete de éxitos como “Debo entender”, “Así soy”, “Mar y tierra”, mandó un mensaje a sus papás, pues al parecer el orgullo es el que no les permite solucionar sus problemas.

“¡Ánimo! Dejen atrás el orgullo, si nos vamos a morir todos para qué chin… se clavan y todos dejen atrás el orgullo, el orgullo no deja solucionar los problemas y los hace peor”.

A pesar de la fama que lo rodea, el artista urbano no ha perdido el piso y ha demostrado que lo verdaderamente importante es la familia, más ahora que recién se estrenó como papá de Luka.

El artista urbano, interpretó una nueva canción dedicada a sus progenitores, pero no pudo contener el llanto que intentaba disimular con la gorra.

“Esta canción se la acabo de mandar a mi papá que me dijo ‘Hijo, extraño un chin.. a tu jefa’, le dije jefe ya se la escribí y se la mandé así de volada”.

En cuanto a su carrera, en semanas pasadas se dio a conocer que formará parte de la banda sonora de la película “Wakanda Forever” y hace unos días el lanzamiento de su álbum “Mundo”, en el que varios de los temas hablan de sus relaciones amorosas y de la melancolía.

Con el lanzamiento del álbum, estrenó el video de "Llévame", un tema que interpreta con el trío mexicano pop Reik que ha realizado colaboraciones con artistas urbanos como Nicky Jam, Maluma y Ozuna.