Run The Jewels lanza nuevo tema “Ooh La La”

Run The Jewels ha compartió el video musical de su nuevo sencillo "Ooh LA LA", el primer track del nuevo álbum: RTJ4. El nuevo videoclip fue grabado a principios de marzo, antes del impacto del Covid-19, el material audiovisual ya hablaba sobre las divisiones de clase y el capitalismo, temas que ahora han sido revelados dolorosamente y son más urgentes e importantes que nunca.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Gossip Avril Lavigne lanza nuevo sencillo “We are warrios” para apoyar a médicos y enfermeras

El clip The Jewels tiene cameos de las leyendas del hip hop Greg Nice, DJ Premier y Zack de la Rocha, líder de Rage Against the Machine, una legión de bailarines, una flota de globos aerostáticos y una montaña de dinero ardiente, es una celebración exuberante de resistencia, ilumina la capacidad única del dúo para hablar de temas sociales puntiagudos y, a la vez, retratar una diversión bulliciosa.

“Grabamos este video unas pocas semanas antes de la pandemia, sin tener idea de lo que deparaba el futuro. En retrospectiva, el hecho de que tuviéramos la oportunidad de hacerlo fue casi milagroso. Al conceptualizar el video con nuestros amigos Brian y Vanessa Beletic, imaginamos un mundo en el que la antigua lucha de clases finalmente había terminado. Un día en que la humanidad, la empatía y la comunidad habían vencido a las fuerzas que nos separaban con base en sistemas arbitrarios creados por el hombre” informó The Jewels.

La canción debutó sorpresivamente en el final de la temporada de la serie Ozark, de Netflix, con esto "Ooh LA LA" se colocó en el # 5 de Shazam en Estados Unidos.

El video fue dirigido por Brian & Vanessa Beletic, él ya había trabajado con el dueto en el clip de "Legend has it", sencillo que causó un gran impacto en el comercial de Super Bowl LI y que fue parte de la película Pantera Negra.

A raíz de la pandemia de Covid-19, el grupo también ha compartido actividades y libros para colorear que se pueden descargar semanalmente; además, lanzó una nueva línea de camisetas para recaudar fondos para el equipo de técnicos que van con el dueto de gira.