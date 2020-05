Run The Jewels anuncia nuevo material discográfico

Run The Jewels compartió detalles de su nueva producción discográfica “Run The Jewels 4”, disco que estará disponible a partir del 5 de junio por medio de Jewel Runners / RBC Records / BMG. El nuevo material cuenta con once temas en un tiempo de 40 minutos de su música, esta nueva entrega cuenta con invitados estelares como Pharrell Williams, Mavis Staples, 2 Chainz, Zack de la Rocha, Josh Homme, DJ Premier y Greg Nice.

El nuevo material de Run The Jewels se grabó en lo estudios Shangri-La de Rick Rubin y los icónicos Electric Lady Studios en Nueva York, su nuevo obra musical representa dos años de escritura, de grabación, destilación y amplificación de los elementos más potentes de su música.

Run The Jewels 4 está precedido por dos sencillos, el primero fue "Yankee and the brave (ep.4)", que surgió durante una improvisada sesión de video en vivo en Instagram luego dieron a conocer "Ooh la la”,pista en la que participa de DJ Premier y Greg Nice.

Previo al lanzamiento de su nuevo disco, el dueto recibió Certificación Oro para el tema "Legend has it" de RTJ3; además, recibió su primera nominación al Grammy por la canción "Chase me", una colaboración con Danger Mouse para la exitosa película Baby Driver.