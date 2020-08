Rozzi lanza el nuevo sencillo “Best Friend Song”

La cantante y compositora estadounidense Rozzi regresa con un nuevo tema llamado "Best Friend Song”, que es lanzado a través de S-Curve Records.

La canción “Best Friend Song” fue escrita por los colaboradores Charlie Snyder (Machine Gun Kelly, Bebe Rexha, G-Eazy) y Zak Waters (Betty Who, JoJo, SHINee), y coproducido por el mismo Waters, Steve Greenberg, Michael Mangini y los hermanos Jack y Ryan Metzger, el tema es considerado un himno pop dedicado a la amistad de por vida.

“Comenzó como un tributo a mi amistad con Tatti y para hacerla reír. Vivimos juntas durante la universidad y más allá, pero se iba a mudar con su novio, así que fue el final de una era. No quería escribir una canción triste, quería algo algo divertido pero ni por un momento imaginé que terminaría siendo mi primer single. Cada línea es una broma interna. La canté para avergonzarla en un show en Nueva York. Probablemente sea la canción de amor más auténtica que he escrito“, contó Rozzi cantante y compositora, quien en el 2018 lanzó su primer disco, Bad Together.

“Best Friend Song” cuenta con diferentes arreglos, como un fondo musical impredecible que enmarca el timbre de blues de Rozzi y respaldado por el ritmo resplandeciente y armonías al estilo gospel.

La nueva pista de Rozzi cuenta con un “lyric video” que puede disfrutarse a través de YouTube.