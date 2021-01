Ross lanza el tema "Chimenea"

Ross es una cantautora regiomontana que a los 16 conoció el mundo del rap y es a partir de que escribe sus propias letras, que decide buscar camino en la música , ahora, lanza su primer tema “Chimenea”, una canción dice la cantautor “Muy personal” inspirada en el fallecimiento de su padre, Ross nos cuenta al respecto de su primer sencillo.

“Es una canción que se hizo durante un año lleno trabajo, durante un año lleno de composición me encerré a buscar la mejor versión de mí, empecé a hacer muchísimas canciones hice aproximadamente veinte, de esas veinte canciones se promocionó chimenea la principal para sacar”, relató Ross para El Sol de León.

Contó la joven cantautora que su primer pieza musical “Chimenea es una buena opción para refugiarse, para escuchar esa canción, sentirla, es una canción que yo le escribí a mi papá, que mi papá falleció hace un tiempo, entonces por obvias razones es una canción muy muy especial para mí, la lanzamos un poquito a prisa, un poquito exprés porque ya quería estrenar este sencillo, pero tuvimos un gran recibimiento y un gran apoyo”.

A los 17 años compuso este tema tan profundo el cual nos permite recordar lo difícil que puede ser este tipo de acontecimientos y el cómo ir llevándolos en el día a día “estábamos en una época en la cual esa canción quedaba muchísimo en diciembre un época llena de nostalgia, por lo que estamos viviendo viendo por lo del covid . Es mi primer sencillo bien trabajado, por así decirlo profesionalmente, a la vista del público” relató la joven Ross.

Chimenea ya cuenta con video oficial en YouTube nos contó Ross que su primer tema es inspirado en un ser especial su padre “representa parte de mi vida, que representa lo que sentía y lo que siento todavía en algunos momentos, muy personal”.

Sus Influencias musicales y sus ritmos dijo Ross que es “es una mezcla de todo lo que he escuchado durante toda mi vida, la raíz que más me gusta es el rap, en el género soy muy libre quiero trabajar en lo que se me presente, puedo trabajar cualquier género con un poco de pop” y añadió que en mayo presenta su EP completo.