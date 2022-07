Rock: Gilby Clarke llega con invitados de lujo a León

León, Gto.- El concierto que Gilby Clarke, ex guitarrista de Guns N' Roses, ofrecerá el próximo 25 de agosto en la ciudad anunció que contará con dos músicos de primera línea: Ted Andreadis y Troy Patrick Farrell.

Andreadis, también conocido como "Teddy Zig Zag", entró a GNR en 1991 y fue tecladista y armónica durante la gira "Use Your Illusion". Inclusive él aparece en el DVD oficial que la banda lanzó con lo mejor de ese tour. Otros artistas con los que ha participado son Carole King, Alice Cooper y Billy Bob Thornton.

El otro invitado de Clarke será el baterista Troy Patrick Farrell, quien militó en la legendaria agrupación ochentera White Lion y también ha sido músico de Jani Lane (Warrant), John Corabi (Motley Crue) y CC Deville (Poison).

El área de prensa Rocket Hell Fest, organizadores del concierto en León, confirmaron que los boletos de Meet & Greet están agotados y únicamente quedan a la venta accesos de Zona General.

Además de Gilby, Troy y Teddy, el público podrá disfrutar esa noche la energía de The Appetites, considerado como uno de los mejores tributos en Latinoamérica de Guns N' Roses y quienes dejarán el ambiente listo para ver en el escenario a una de los guitarristas más populares del rock contemporáneo.

Clarke entró a Guns N' Roses en noviembre de 1991, tras la salida del guitarrista rítmico original, Izzy Stradlin. Estuvo de gira con la banda durante su enorme Use Your Illusion Tour, entre 1991 y 1993, y apareció en el álbum "The Spaghetti Incident?".

Poco tiempo después de que la banda grabara una versión del tema “Sympathy for the Devil”, de los Rolling Stones, para la película Entrevista con el Vampiro, Clarke se fue de GN'R tras desacuerdos con Axl Rose y fue reemplazado por Paul Tobías, un viejo amigo del cantante Axl.