Rock en tu idioma se renueva

Naturalmente nuestros cuerpos y sentidos van cediendo al torrente invisible tiempo, hasta que un día, sin remedio, todo expira y se hace polvo. Sin embargo, por otro lado, tal vez no haya nada más armonioso que aceptar su curso, mirar con orgullo las huellas andadas, tocar una vez más los acordes inventados y cantar a coro de amigos los versos que marcaron a más de una generación.

Así, entre memorias y reencuentros, el concierto Rock en tu idioma: eléctrico, organizado por Sabo Romo, exbajista de Caifanes, sucedió entre los muros del Teatro Metropólitan, como un recorrido sentimental y auditivo por algunas de las rolas más representativas de aquella ola rockera que ahora forma parte de la cultura popular.

“Vamos a pasarla poca madre. Canten, bailen y piérdanse el asco, disfruten”. Tras esa breve bienvenida de Sabo al público, el espectáculo comenzó con el conjuro de Viento, de Caifanes, que fue interpretada por el mismo Sabo y la cantante María Barracuda, de JotDog,en cuya letra se pide a ese elemento de la naturaleza que amarre las almas de los amantes y se pide a su vez al tiempo que se detenga muchos años.

Como parte del ensamble básico del espectáculo, la guitarra principal estuvo en las manos de Arturo Ybarra, de los Rostros Ocultos, quien cantó El último adiós; mientras Leoncio Bon Lara, de Los Enemigos del Silencio, interpretó Parecemos monitos y Voy a buscar.

Sabo recordó que en 1987, hace 45 años, Caifanes tocó por primera vez en Rockotitlán, donde compartieron escenario con la banda Neón. De esa agrupación, Humberto Santa Cruz y Humberto Calderón interpretaron Juegos de Amor y No hay nada eterno.

Sobre esta última canción, Sergio dijo “es una rola muy oscura, pero es un rollo que refiere a que ya desde los noventa se nos hacía larga y complicada la vida. Así que desde ese entonces ya sabíamos que no había nada eterno”.

Durante el concierto los integrantes de Neón también hicieron un homenaje al recientemente fallecido Marciano Cantero, líder de los Enanitos Verdes, de quienes interpretaron La muralla y Guitarras blancas, ésta última con la voz grabada de Cantero que preparó para el disco Rock en tu idioma: eléctrico. Vol.1.

Entonces, Sabo evocó el momento en que se enteró de la partida del músico argentino y dijo: “Pinche, Marciano, la neta yo no te voy a extrañar porque te llevo en mi corazón. Pero sí me cala que no estés aquí”.

Por su parte Chava Moreno, de la Castañeda, cantó Cautivo de la Calle, evocando las épocas antiguas y el abandono del presente citadino. También Noches de tu piel e hizo un homenaje a David Bowie, con una versión al español de la canción Heroes.

De las joyas estelares de la noche fue la presentación de Cecilia Toussaint, quien agradeció a todo el equipo de Rock en tu idioma y al público. “Esta noche para mí sí que es importante porque llevo un mes luchando con una enfermedad y la verdad estoy muy agradecida poder estar aquí”, dijo la cantante antes de interpretar una especial versión de Kumbala, de la Maldita Vecindad. También cantó Bolero falaz, de Aterciopelados; su propia canción, y Ciudad de la furia de Soda Stereo, que interpretó en compañía de Hugo Rodríguez, de Azul Violeta.

María Barracuda tuvo su momento en el escenario e interpretó Chale, Florecita rockera y Ni tú ni nadie, Hugo Rodríguez por su parte cantó Sólo por hoy, de Azul Violeta y Beber de tu sangre, de Los Amantes de Lola.

Al concierto también asistieron Piro Pendás, de Ritmo Peligroso, que interpretó Déjala y Lobo hombre en París; Jonás González, de Plastilina Mosh, que cantó Noreste caliente y Peligroso-pervert song, con María Barracuda; así como Héctor Quijada, vocalista de La Lupita, que interpretó El son del dolor, Paquita disco y Tu luz, en compañía de Rosa Adame, también de la Lupita.

Casi como un gran musical, todos los cantantes y músicos invitados, para despedirse, cantaron El final, de los Rostros Ocultos, ante su fiel público, que los ha seguido a todos ellos por más de cuarenta años.