La vida feliz de Ringo Starr lo trae de vuelta a México

Con una sonrisa en su rostro, y portando en su cuello el ya tradicional símbolo de amor y paz que se ha convertido en su estandarte desde el inicio de su carrera como solista, el ex Beatle Ringo Starr se conecta a una conferencia de prensa global para hablar de su más reciente EP “Croocked boy”.

Antes de comenzar, desea un buen día a todos los presentes, y asegura sentirse muy bien todos los días. Esa felicidad que posee es precisamente la piedra angular de sus canciones, tanto de su más reciente producción como de su carrera en general, según el mismo revela durante este encuentro.

“Puede ser que el mundo se haya vuelto loco, que el pasto ya no crezca, pero hay una flor en la esquina”, explica. “Son cosas que solicito, es la única cosa que solicito cuando alguien me escribe una canción. Puede haber algún ‘bajón’, pero debe tener algo positivo en el último verso, o en medio, o donde sea. No me gusta que sea todo negativo”.

El material que presenta actualmente se compone por cuatro canciones: “February Sky”, “Adeline”, “Crooked Boy” y “Gonna Need Someone”. Todos ellos fueron escritos y producidos por la también cantante y productora Linda Perry, quien ha trabajado con figuras como Christina Aguilera y Pink, y es reconocida por la crítica especializada como una de las mujeres más influyentes de la música.

La tercera canción del disco es una de las más personales de su repertorio, ya que aborda los difíciles momentos que pasó en su infancia y juventud, cuando se vio afectado por numerosas enfermedades respiratorias, las cuales incluso lo llevaron al hospital por dos años. “(Linda) se enteró que había sido un niño enfermo, pero logré sortear ese camino”, cuenta el músico, quien forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll.

Un reencuentro beatlemano

Ringo aprovechó para hablar sobre la colaboración que tuvo el año pasado con el también ex Beatle Paul McCartney, cuando éste le escribió la canción “Feeling the sunlight”, la cual está incluida en su EP “Rewind foward”.

Al respecto, confesó que aunque el trabajo se hizo de manera remota, fue un honor trabajar con él nuevamente, pues es su amigo y lo quiere mucho. “Él hizo lo que quiso encima de lo que yo hice, y fue maravilloso. No trabajamos juntos como tal, pero así fue el proyecto”, contó.

Ringo Starr retoma su gira en Estados Unidos / Cortesía | Universal Music

El también productor agregó que cuando se encuentra haciendo música en el estudio de su casa, Paul lo visita cuando tiene la oportunidad. “Si está en la ciudad, le digo que traiga su bajo porque tengo una canción”.

“Así que viene y ‘jugamos béisbol’, es mejor cuando estamos en la misma habitación. Es increíble, ¿saben? Básicamente es un hombre increíble, y tiene un gran corazón”, agregó al respecto.

Regresará a México

Tras haber cancelado sus shows en México en dos ocasiones por enfermedad, Ringo finalmente regresará con su All Starr Band a nuestro país, los días 5 y 6 de junio en el Auditorio Nacional.

Estos conciertos pertenecen a la gira que presentó el año pasado, y que fue interrumpida cuando fue diagnosticado con COVID. “El setlist será el mismo que tocamos el año pasado”, explicó sobre sus próximas presentaciones.

“Es un gran día, porque sales y escuchas muchas canciones que amas, ¿sabes? Es divertido, salir ahí afuera, con una pequeña ayuda de mis amigos. Lo hago porque es lo que realmente amo”.

Sir Ringo expresó también su amor por los mexicanos, pues asegura que siempre que viene “nos la pasamos muy bien. También aman la música, y nos divertimos, es una gran vibra para mí. Amo el lugar, amo a la gente, es un festival de amor”, finalizó.