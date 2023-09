Reviven a Rush con un tributo en León

León Gto.- Una de las mejores bandas latinoamericanas que realiza un performance y tributo a la legendaria banda Rush, pisará tierras leonesas este sábado en el Foro del Lago.

En entrevista exclusiva para El Sol de León, Fernando (guitarra), Alex Figueroa (baterista), Óscar Rodríguez (voz), Claudio (teclados) y Teo (bajo), integrantes de Rush Monterrey Tribute, una banda originaria de Monterrey, Nuevo León; presentó los pormenores de su gira, donde será este 9 de septiembre que llegarán a deleitar a su público de León.

"Es la primera vez que vamos a tocar aquí en León, en años anteriores lo más cerca que pudimos pisar fue Querétaro, Guadalajara y otros lados de occidente, pero esta vez luego que pidieran mucho el show aquí estamos", mencionó el baterista Alex.

La banda aseguró que en todas las redes sociales, sus seguidores constantemente pedían el concierto en la ciudad zapatera, aunque se había planeado un concierto que tuvo que ser reagendado debido a la pandemia y logística, sin embargo, hoy ya es una realidad.

Así mismo, la banda aplaudió que la ciudad de pie a eventos y conciertos como los festivales de metal que poco a poco van abriendo camino a una diversidad musical, puesto que en la ciudad hay mucha gente interesada en el rock en general.

UN TRIBUTO DIFERENTE

"La característica principal que nos diferencia de otras bandas tributo es que tratamos de reproducir lo más posible, la experiencia de un concierto de Rush, no es madamas tocar las canciones de la banda y la ejecución en sí, los asistentes disfrutan de una experiencia visual que transporta a la gente a una experiencia única", explicó el vocalista Óscar Rodríguez.

Este tributo, con más de 25 años, se distingue también por tocar con instrumentos de la misma marca que utilizaba la banda original, donde la batería es una de las más características, puesto que es 360, donde incluso algunas partes de esta fueron tocadas por el baterista Neil Peart, así como el acompañamiento de visuales y las famosas lavadoras, así como elementos que ellos llevaron a lo largo de su historia, por lo que la atmósfera es idéntica a un concierto original.

NUEVAS Y VIEJAS GENERACIONES DISFRUTAN DEL ROCK

"A mí algo que me ha gustado mucho y me ha marcado bastante es ver la variedad de la gente que viene a vernos, acuden de muchas edades, van hombres, mujeres, niños, gente de edad avanzada también, recuerdo que hubo un señor ya mayor, que nos dijo yo fui a ver a Rush en concierto desde los 80s y nos felicitó mucho por el performance y que no había escuchado algo tan similar a Rush y nos dijo que lo transportamos de nuevo a ese tiempo", recordó el vocalista Óscar Rodríguez.

Por su parte, el baterista Alex Figueroa señaló que parte del objetivo de la banda es no dejar morir el legado que Rush dejó durante todos estos años. Puesto que en cada concierto hay gente que de forma emotiva les comenta que fueron transportados a un show de Rush.

"Yo me quedó con la reacción de la gente con el ensamble de cuerdas, se cambia completamente porque es algo que llena las canciones y hemos visto que hay gente que escucha una canción eléctrica con nosotros y cuando la escucha con el ensamble de cuerdas, cambia completamente la cara, me quedo con muchas de las reacciones", comentó el guitarrista Fernando.

Aún quedan boletos disponibles para disfrutar de un concierto y un performance inigualable, donde por cerca de tres horas podrás olvidar todos tus problemas y transportarte a los años pasados para generar nostalgia.