Residente "sacude" a más de 5 mil personas en su show multicultural [VIDEO-FOTOS]

León, Gto.- René viajó de su natal Puerto Rico, a su puro estilo anunció que esperaba ver a todos los “puñetas” en León con un Palenque que se transformó dejando atrás el redondel para volverse un escenario de 180 grados.

Con un público en su mayoría joven, algunos demostraron su fanatismo con playeras y gorras con el logotipo de Residente, dejaron a un lado el tequila y prefieron micheladas de precopa.

A las 10:00 pm el staff subió una hielera detrás del escenario, detrás subieron los 5 músicos y su corista, se apagaron las luces para recibir al cantante salió del escenario con toda su personalidad y con la reputación de uno de los intérpretes más imponentes del momento.

Sus acompañantes fueron cinco el hip hop, reggaeton, rock, poniendo en alto la música latina su ADN. Arrancó con su más reciente éxito "Pa divertirme", puso a corear a las 5 mil personas que se congregaron para verlo en vivo.

Su colaboración con Bizarrap, 'BZRP Music Sessions 49', sacó el flow, actitud y de dominio de la rima, de todos los asistentes. Inmediatamente siguió con "Flow HP", "Atreve-te-te" y "Chulin", para desatar la locura en el recinto ferial.

Tomó el micrófono para avisar que sería una noche de saltar, de brincar por los que ya no están, por los que la pandemia se llevó, los que murieron en manos de la delincuencia "Todos a saltar ¿Estás listo León".

El público se volcó en apoyo a un solo grito de "Olé, olé, olé René", el cantante agradeció el recibimiento y los invitó a disfrutar de la noche.

René demostró todo lo que ha trabajado en busca de su propio estilo su mezcla de rap y hip hop. Dedicó unas palabras a los migrantes, mencionó que era una situación bien jodida salir de su país para buscar una mejor vida y les dedico la letra de "Pa' el norte". Su talento fue acompañado de letras llenas de denuncia y rabia pero siempre con esperanza.

"Fiesta de locos", "Muerte en Hawai" y "La vuelta de locos", hicieron reventar al público que lo acompañó en cada rima. Uno de los momentos más emotivos se vivió al recordar a su querida América latina ('Latinoamérica', 'This is not America').

Declaró que dejó de hacer lo que hacía y él tuvo el valor de dejar todo y viajar a través del mundo en busca de sus raíces y sus experiencias las transformó en música e invitó a todos a 'Dar una vuelta al mundo'. Otra vez en la noche estuvo presente Calle 13, con la canción "No hay nadie como tú".

"Vamos a portarnos mal" fue un cierre con broche de oro para la actuación, no sin antes decir que “México es un país muy cabrón que debemos defender”, se retiró del escenario después de 1 hora y 15 minutos de cumplirle a su público y sacudirlos de música, buena vibra y conciencia social.