Regresa Siddhartha a León

El cantante, músico, compositor y productor Siddhartha llega a León el próximo 12 de mayo en el Foro de Lago.

Los boletos estarán a la venta al público en general en Boletomovil y tendrán un costo de 450, 550, 690, 900 y 950 (más cargo por servicio).

El ex baterista de Zoé, oriundo de Guadalajara Jalisco ha grabado cinco discos y fue nominado a los Premios Grammy Latinos.

Entre sus éxitos se encuentran los temas de “Tarde”, “Bacalar”, “Ser parte”, “Loco” y “Naúfrago”, canciones que esperan escuchar sus fans en su concierto.

En su faceta como productor musical participó en los proyectos “Fruta Vol. 1 y 2” de Caloncho, el álbum debut de la banda Technicolor Fabrics “Run... The Sun Is Burning All Your Hopes” y para su tercero “Bahía Santiago”, además en temas para la cantante pop Sasha Sokol.