Reflexiona con la obra virtual Los ciegos también lloran… ¡Pero de risa!

¿Cómo se ve la risa? Imagina que alguien te contó un chiste que te hizo doblar el estómago, tan gracioso que dejaste salir la sonrisa más grande del mundo, ¿qué pasa con tus ojos cuando sonríes? Ambos párpados se constriñen como dos pasas, comienzas a ver oscuridad y a veces algunas luces que se cuelan. Pero cuando la risa es demasiada y no puedes parar, tus ojos se cierran de tal modo que quedas ciego por unos segundos. ¿Qué pasaría si en medio de una carcajada quedaras ciego para siempre?

¿Cómo cruzarías la calle? ¿Cómo cuidarías de un perro guía? ¿Tendrías que aguantar que las personas te traten como a un bebé que no entiende nada?

Esas y muchas más preguntas se convierten en divertidas rutinas de Stand up Comedy en voz de los actores de la obra Los ciegos también lloran, un espectáculo virtual de la compañía Teatro ciego.

La obra fue dirigida por César Gálvez. En ésta, dos actores y una actriz (Jesús Rodríguez, Erika Bernal y Marco Antonio Martínez), tienen la misión de presentar su rutina de stand up a contratiempo. ¿El menú? 12 rutinas de comedia contadas en 30 minutos. Una tómbola que gira como en los concursos de lotería o los casinos más elegantes es la encargada de elegir a la víctima.

Teatro Ciego México es una compañía nacida en 2007 que promueve la inclusión de personas con discapacidad visual en las artes escénicas, fomentando una cultura teatral incluyente que busca la equidad de oportunidades.

La palabra teatro proviene del griego theatron, que significa “lugar para ver” pero ¿Qué pasa cuando los mismos actores no pueden ver? Las particularidades de este estreno son muchas, desde acompañar al elenco con nuestros micrófonos prendidos para que podamos indicarles si están bien colocados frente a la computadora, hasta usar el chat para dejar risas y todo tipo de reacciones.

De pronto, el escenario te obliga a apagar las luces de tu casa y te invita a la completa oscuridad, el anonimato de no mirarse con quien tenemos enfrente pero aún así tener la posibilidad de interpelarle se convierte en un espacio de fe ciega.

Algunos chistes caen como dagas en las que te reflejas inevitablemente; ¿ Alguna vez he tratado así a una persona ciega? ¿Alguna vez le he preguntado algo que pueda incomodarle? ¿Alguna vez me pregunté si todo lo que yo puedo hacer puede hacerlo de igual modo una persona que no puede ver? De entre todas estas preguntas siempre sobresale la irrupción de una risa, quizá sí hemos dicho algo que invisibiliza a la comunidad ciega sin querer. Desde palabras como ¡Mira! O ¿Cómo ves? Hasta lugares como los “Miradores” u “Observatorios”, una vez que te das cuenta de todas las conductas que hay que desaprender, lo único que queda es llorar ¡de risa! Y recordar que todo el mundo merece ser visto, porque como dijo Helen Keller: “Lo que una persona ciega necesita no es un maestro, es otro yo”.

Si quieres conocer a estos standuperos y a los ladridos de sus perros guía, las funciones serán el 26 y 27 de Junio del 2020 a las 21:00 horas.

¿Estas listo para descubrir cómo se ve la risa?