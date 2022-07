Raperos de la FMS historias de motivación y superación

León Gto.- Potencia, Yoiker y Gino AlfaOmega son tres reconocidos raperos que estarán presentes en la liga profesional, Freestyle Master Series (FMS) 2022 este sábado 9 de julio, ellos nos cuentan cómo iniciaron en este movimiento que poco a poco ha tomado fuerza y se ha quedado en el gusto de las nuevas generaciones.

Fred Orlando mejor conocido como "Potencia", ahora se ha convertido en un juez más de la competencia, donde él asegura que se siente nervioso en su nueva faceta y al mismo tiempo presionado debido a que sus decisiones repercutirán en el gane o pierde de los que alguna vez fueron sus rivales y amigos.

“Antes como participante era la emoción del momento hacías lo que tenías que hacer pero detrás, las victorias y derrotas dependen de ti, de tus calificaciones, entonces hay que prestar mucha atención a cada detalle y no perderte ninguna, que no se te pase nada, es un poco 50% de presión por tener que estar atento y 50% de estar tranquilo porque realmente yo no me estoy jugando nada”, mencionó.

Potencia comenzó a mostrar su gusto por el rap desde los 12 años, cuando aún se encontraba cursando la secundaria.

“Todo fue por un amigo que me empezó a enseñar batallas de freestyle, que fueron las batallas de red bull del 2008 cuando Hadrian fue campeón internacional aquí en México, ya de allí empecé a querer improvisar y escribir canciones, entonces desde allí a los 12 años ahorita tengo 26, ya más de 10 años ya llevo en todo esto del rap”, recordó Potencia.

El rapero asegura que ya ha visitado en otras ocasiones el municipio de León, donde participó en eventos como “El rey del parque” y “Rap en la casa”, un par de ligas de renombre y representativas de León, las cuales cuentan con una escena amplia de escuchas y de gente que lo realiza.

“Ahora me intriga saber cómo va a respondernos la gente con un evento de esta magnitud como la FMS, en la que incluso se estima que haya más de 5 mil personas, a ver qué pasa”, indicó.

Por otra parte, José Emiliano conocido como “Yoiker”, aseguró que al igual que Potencia, él inició en la secundaria, cuando observó que varios compañeros se juntaban en el patio, se dedicaban a improvisar y realizar canciones.

“Un día me llamó la atención y me acerqué a tratar de improvisar y a ver qué onda, me di cuenta que tenía facilidad para rimar; me interesó, me seguí adentrando, mis amigos me ayudaron, recuerdo que me daban consejos y demás ahí poco a poco fui dándole, hasta que me animé a ir a un evento y a seguir yendo; 10 años después aquí estoy”, relató Yoiker.

Aunque asegura que no existe un rival difícil, si menciona que se ha enfrentado con personas que han sido parte del crecimiento, por lo que lo toma como un aprendizaje y parte del proceso.

“Ya somos muy buenos rimando y demás debajo del escenario y ya estando arriba manejas la presión del público, las distracciones, todo. Es lo que yo creo que nos separa de los demás, lo que los hace realmente unos profesionales”, mencionó Yoiker.

Al presentarse en la FMS ya sería la tercera vez en que el rapero pisa León, donde en esta ocasión espera la misma energía se los amantes del freestyle, por lo que argumentó que guardará sus expectativas para el día del evento.

Ángel Tovar Valadez conocido como “Gino AlfaOmega” asegura que cuando él comenzó en la escena no era llamado freestyle, sino simplemente era rap, donde los jóvenes hacían canciones, bailaban y hacían graffiti.

Gino AlfaOmega participó en el 2006 en "batalla de gallos", un show que lleno de experiencia a cada uno de los participantes.

“La transición de esta apertura del rap al freestyle fue super difícil por qué no había nadie involucrado, eras tú, te pagabas tus viáticos, ibas a rapear por gusto, lo que querías era que te vieran y mostrar lo que tú podías escribir y hacer, y lo que podías ser. Nos tocó la etapa más difícil honestamente, fuimos los escalones que todos los demás pisaron para hacer lo que ahora están haciendo; y que genial por qué creo que al final del cuento la escena nos tendió la mano después de nuevo”, mencionó.