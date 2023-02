Rafael Reyes: la música da luz a su oscuridad

El músico Rafael Reyes, líder del grupo Prayers, se consideraba a sí mismo una persona oscura y enojada, y todo esto cambió cuando descubrió la música, y comenzó a canalizar sus sentimientos a través de ella.

"Me ha ayudado mucho, porque me dejo ir cuando canto, salgo de ahí sintiéndome mejor", cuenta en entrevista con El Sol de México. "Las cosas cambian, pero las memorias todavía quedan, me recuerdan lo que ha pasado, y cuando canto me acuerdo dónde estaba y qué fue lo que me inspiró, de esa forma aprendo a no repetir eso".

El artista comenzó su carrera hace diez años, como parte del grupo Vampire. Según relata, desde la primera vez que se subió a un escenario, y sintió la energía del público, se percató del poder sanador del arte.

A él se le atribuye la creación del género "chologoth", en el cual suele abordar temas relacionados con las pandillas y la vida callejera, algo con lo que convivió durante su juventud.

Por ello considera a la música como una salvación, que lo ayudó a alejarse de vicios que pudieron haberle causado daño. "Si te desahogas con drogas y alcohol, te sientes tranquilo en ese momento, pero te estás lastimando, y para mí es lindo que yo tengo".

Actualmente continúa creando nueva música, y se deja llevar por su inspiración para crear nuevas canciones. También se dice feliz de poder compartir esta pasión con Kat Von D, su esposa desde 2018, y su hijo, quienes se han vuelto fundamentales para su carrera.

Rafael reconoce que hace unos años no se imaginaba ser un hombre de familia, e incluso reconoce que al escuchar algunas de sus primeras composiciones se arrepiente, pues estaban llenas de odio y oscuridad.

Actualmente está en el proceso de recuperar los derechos de su disco Young Gods, que por ahora pertenecen a Travis Barker, para bajar las canciones y cambiarlas a un tono más positivo.

"Antes estaba muy enojado, era muy bravo, y escribí unas canciones muy feas. A veces me arrepiento, ya estoy en el momento de comprarlo para cambiar un poco esa música".

Prayers se prepara para presentarse este sábado el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México, como invitados especiales del show de Cypress Hill y Ray Brady. Según adelanta, el setlist se conformará por éxitos de toda su carrera.

Asimismo, compartió que su productor, Ray Brady, podría subir al escenario junto con él: "Si le dan las ganas se va a subir y va a tocar conmigo", cuenta. "Él hace música para mucha gente, así que viaja constantemente, pero le pedí que viniera e hizo tiempo para estar con nosotros".