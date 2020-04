Radiohead comparte un concierto en vivo cada semana en su canal de YouTube

La banda de rock alternativo y ArtRock Radiohead sube cada semana un concierto en su canal de YouTube, por lo que sus fans y seguidores podrán disfrutar de este contenido el tiempo que sea necesario en esta cuarentena en la que hay que quedarse en casa

La banda inglesa anunció sus conciertos semanales vía Instagram con los Hashtag” #StayHome #WithMe”.Radiohead puso a disposición conciertos grabados de conciertos anteriores, recientemente acaba de lanzar “Radiohead-Live From A Tent In Dublin” que presentó en octubre del año 2000.

“Ahora que no tienes opción si te apetece o no una noche tranquila por la presente presentamos el primero de varios espectáculos en directo, desde la biblioteca pública de Radiohead ahora llegando al canal de YouTube” así lo anunció Radiohead.

Estos conciertos se pueden encontrar en YouTube y estarán ahí para disfrutar de una las bandas más icónicas de los 90 por lo que se podrán escuchar y ver en vivo conciertos y pistas icónicas como “Creep” de 1992, algunas de las mejores bandas del mundo se han unido en estos tiempos de quedarse en casa y lanzaron conciertos.

Algunas de las pistas que se pueden escuchar en la primer presentación de Radiohead, en “Radiohead-Live From A Tent In Dublin” en YouTube son “The National Anthem”, “How To Disappear Completely”, “Morning Bell”, “Idioteque”, “Optimistic”, “In Limbo”, “Paranoid Android”.

Debido al Covid-19, grandes compañías operísticas, de teatro, artistas y el mundo del espectáculo cambiaron la forma de llegar a sus audiencias, así han transmitido conciertos en sus hogares o como el Tenor Italiano Andrea Bocelli que ofreció una presentación en YouTube.