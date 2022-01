Quiere Pepe Aguilar dirigir cine

El cantante, productor y empresario Pepe Aguilar quiere dirigir cine, compartió en el marco de sus presentaciones en el Palenque de la Feria Estatal de León 2022, que se llevarán a cabo los días 21 y 22 de enero.

En exclusiva para El Sol de León mencionó que le interesa estar detrás de cámaras, le gustaría hacer documentales y después el cine de época, con temas como la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, la Guerra de Afganistán, la Primera y Segunda Guerra Mundial.

“No me gusta el conflicto, pero aprendo mucho por qué los seres humanos están todo el tiempo agarrados de la greña, (...) me gustan las historias dramáticas que hacen que se te arrugue el corazón y me gusta mucho la comedia. Yo creo que sería bastante versátil (...), el cine culturalmente mexicano como el que hacían mis padres me fascina”, mencionó.

Comentó que después de la pandemia aprendió a no hacer planes, pero está abierto a donde lo lleve el destino, sigue planeando cuestiones de música. Acaba de asociarse con Simon Fuller, uno de los manager más importantes en el planeta para crear contenido visual, por lo que no descarta cumplir con esta nueva etapa de su vida el próximo año.

El ganador de cuatro Grammys Americanos y cinco Latin Grammys, dijo que tienen varios proyectos en cuanto a documentales se refiere y aunque estuvieron detenidos todos los artistas por la pandemia, por lo que esperan realizar conciertos este año.

Los Aguilar “toman” el Palenque

Respecto a su próximo concierto en el Palenque de la Feria Estatal de León, informó que “los que no hayan ido van a encontrar un espectáculo muy auténtico, sin compromisos más que con la música y con el momento que se está viviendo, con todo puesto y dejado en el escenario. Yo no escatimo en músicos, ni en equipo, ni en imágenes, ni producción y tampoco en dejar el alma en el escenario y son ya muchos años”.

Destacó que la gente de León es muy efusiva y exigente, porque desde hace muchos años van los mejores artistas, en general si se logra conectar es una experiencia bonita.

Comentó que durante dos horas y media cantará temas desde su primer disco, hasta el más reciente, habrá popurrís, canciones, charla con la gente y un contacto especial que le gusta tener con el público y que sólo en los palenques se puede dar porque está de cerca.

“Lo que puede esperar en estos palenques dos yo y uno mi hija (Ángela el 23 de enero a las 15:00 horas) es mucha verdad, mucho respeto por lo que hacemos, por nuestro oficio y el público que va, mucha diversión”, destacó.

Indicó que antes de ser cantante profesional venía a León a competir, a las charreadas, tiene más de 30 años de venir a cantar de manera ininterrumpida en la Plaza de Toros, el Palenque, Lienzo Charro, etc.

El artista compartió que cuando puede, disfruta de la ciudad, le gusta ir a los restaurantes de comida mexicana y a sus hijos les gusta ir a la Plaza del Zapato, entre otros lugares “León es una de las ciudades donde nos gusta estar más tiempo porque nos gusta disfrutarla, hay muchos restaurantes que nos gustan, nos gusta visitar amigos a Guanajuato, a San Pancho”.

Por otro lado con el tema inédito titulado “El Anticuado” es un crítica a la sociedad actual y fue escrita por el también productor, en la que hizo mancuerna con Edén Muñoz “en lo personal no me siento anticuado, pero hay mucha gente que sí le batalla. Y también creo que hay muchas cosas buenas que no se deben olvidar como los valores, las costumbres que no importa cuánto avance la sociedad, lo que es bueno será siempre y también de eso habla la canción.

Este año el cantante tiene muchos lanzamientos de diferentes artistas, a través de su disquera y en abril sale su nuevo disco, el de Ángela acaba de salir y el de Leonardo saldrá en mayo y tienen otros tres artistas nuevos, entre ellos una banda sinaloense.

Participará en “Jaripeo sin Fronteras” por la Unión Americana que el año pasado cumplió 31 shows y que está posicionado como uno de los espectáculos más importantes a nivel internacional.

Orgulloso por Ángela

El productor independiente que tiene más de 15 millones de discos vendidos, recalcó que está orgulloso, honrado y feliz de que su hija Ángela, pueda estar sola en el Palenque de León, porque trabajaron muy fuerte para que esto sucediera.

Aseguró que siempre buscó que volara por sí sola y por esa razón, la llevó durante 10 años en espectáculos, porque quería entrenarlos.

“Yo creo que Ángela tiene muchas posibilidades de crecimiento como ser humano en varias áreas artísticamente, empresarialmente, espiritualmente, profesionalmente. Ella tiene muchas actitudes, talentos, si ella se dedica seriamente puede hacer muchas cosas en su vida”, explicó al respecto de si le interesa la actuación.

Tiene giras ella sola y con “Jaripeo sin Fronteras”, pero también tienen muchas ofertas para actuar para series de Netflix, HBO, Amazon, películas, pero ella quiere prepararse para que se sienta segura y aporte a ese arte, tan celoso, finalizó el hijo de Flor Silvestre y Antonio Aguilar.