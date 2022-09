¿Quién les gusta: Armin van Buuren, Martin Garrix o Tiësto?

Por primera vez se llevará a cabo un festival electrónico de talla mundial, el próximo 19 de noviembre León, será sede de Main Stage , dentro del marco del Festival Internacional del Globo 2022, la música electrónica tendrá su lugar como en los últimos años.

El FIG utilizó sus redes sociales para anunciar este evento electrónico que según sus pistas estará encabezado por DJ holandeses.

Así lo anunciaron: “Por primera vez en México y en el FIG Main Stage seremos testigos de un evento único. ¿Estás listo para sorprenderte?” acompañado por dos banderas holandesas.

Como era de esperarse muchos nombres de DJ holandeses comenzaron a sonar aquí te dejamos los posibles artistas que se presenten en la noche electrónica.

¿Quién será?

Los Países Bajos son considerados el lugar de nacimiento de la música electrónica moderna y ha producido cientos de grandes DJs a lo largo de los años, se considera que los DJs holandeses son los mejores del mundo. Conocen bien la historia y tienen una creatividad envidiable a la hora de adentrarse en el futuro de la música house y techno.

Armin van Buuren

Este DJ del sur de Holanda se ha ganado el reconocimiento internacional gracias a su larguísima carrera, cuyo mayor éxito ha sido “A State Of Trance”.

Martin Garrix

Martijn Gerard Garritsen se ha convertido en uno de los DJs más aclamados de todo el mundo. Algunos de sus singles más conocidos son ‘Animals’, ‘In the Name of Love’ y ‘Scared to be Lonely’. En 2014 se convirtió en el DJ más joven en actuar en un gran festival, con tan solo 17 años.

Tiësto

Apodado el ‘Padrino del EDM’, Tiësto o Tijs Michael Verwest ha sido reconocido en varias ocasiones como uno de los mejores DJs de la historia. En 2004 se convirtió en el primer DJ en actuar en directo en unos Juegos Olímpicos.

Don Diablo

También conocido como Don Pepijn Schipper, es uno de los pioneros del género future house. Nació en Coevorden y desde finales de los 90 ha actuado en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos.

Benny Rodríguez

En muy poco tiempo, Benny Rodrigues ha demostrado que es uno de los mejores DJs de Holanda. Tiene el talento y la creatividad necesarios para mezclar funk con techno clásico de Detroit y generar un sonido novedoso.

Oliver Heldens

También conocido como HI-LO, Oli Heldens es un DJ nacido en Rotterdam famoso por sus grandes éxitos de las pistas de baile como ‘Renegade Mastah’ y ‘Crank it Up’. Ha creado su propio sello Heldeep Record.

Afrojack

El artista de numerosos talentos. CEO de LDH Europe (una empresa de entretenimiento japonesa), programador musical, productor de discos, remixer y DJ, su nombre es uno de los más respetados de la industria musical.