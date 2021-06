Protagonistas de Sex and the City posan para fotografía del reencuentro

El regreso de Sex and the City está a la vuelta de la esquina y prueba de ello es la fotografía que compartió Jessica Parker en su cuenta de Instagram a lado de las coprotagonistas de la emblemática serie de televisión, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

De acuerdo con el mensaje que acompañó a la publicación, las tres actrices se reunieron este viernes para realizar la primera lectura del guion que abre la puerta al regreso de Sex and the City por HBO Max.

"Juntas de nuevo, salimos de la lectura de nuestros primeros episodios junto a todos los compañeros y nuestros miembros más recientes del elenco”, detalló Parker en su red social.

Momentos antes, la intérprete de Carrie Bradshaw compartió una serie de fotografías que mostraban los guiones de la primera lectura de mesa con todo y nombres de los personajes.

"Todos en And Just Like That están encantados de poder continuar las historias de estos queridos personajes de Sex and the City junto a los intérpretes que les dieron vida", mencionó Michael Patrick King, productor ejecutivo de la serie en un comunicado.

La producción regresa a la pantalla luego de que el antiguo programa de HBO finalizara su transmisión en el 2004, luego de elaborar seis temporadas y dos películas, una de las cuales llegó a la pantalla grande en el 2010.

Hasta ahora se sabe que la continuación de la serie contará con 10 capítulos de media hora y se centrará en la vida y la amistan de Charlotte, Miranda y Carrie, a sus 50 años.