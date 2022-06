Priscy Escoto expone a su ex en TikTok

León, Guanajuato.- La influencer Priscy Escoto se ha convertido en tendencia al compartir a través de TikTok, lo detalles de la infidelidad de su ahora ex pareja.

Saber que en la relación hubo mentiras y una tercera persona, provoca sentimientos de desilusión, tristeza, pero también de enojo, no solo para quien la vive, sino para las personas que integran su entorno y que convivieron la entonces pareja.

A través de un video, adelantó que platicaba esa situación porque quería que se enteraran por ella antes que por nadie, principalmente porque ella había involucrado a su pareja en su Instagram.

“Decidí terminar mi relación con Jorge David. Ya habían pasado algunas situaciones que a mí me hacían dudar y yo a veces la verdad pensaba que las personas podían llegar a cambiar y ser mejores personas, que ¡ojo!, puede pasar, las personas pueden cambiar y mejorar, pero la mayoría de las veces es muy difícil que la gente cambie”, fueron las primeras palabras que compartió.

Con poco maquillaje, el cabello recogido y una playera blanca, la influencer con más de 2.2 millones de seguidores en TikTok, afirmó que siempre se ha tratado de mostrar transparente en sus redes sociales porque no le gusta aparentar launa vida perfecta.

“Vaya que mi relación estaba lejos de estar perfecta, le faltaba muchísimo y repito, quiero que enteren por antes que nadie que ya no ando con Jorge David”, reiteró.

La infidelidad

En el video, Priscy mencionó que para que no se hicieran especulaciones ella platicaría el motivo de la ruptura y comenzó contando que la noche anterior, su ahora ex pareja había salido de fiesta.

“Se puso una pedota y cuando se pone pedote claramente uno pierde el control de lo que está haciendo y hasta se le olvida su nombre, con eso podemos concluir que me puso el cuerno y tengo los videos”.

Contó que una conocida de una de sus amigas, fue quien le había mandado lo videos, pues estaba en el mismo lugar donde se encontraba Juan David, por lo que Priscy le cuestionó a él si tenía algo que contarle respecto a su salida.

“Le dije con qué vieja estuviste ayer y él me decía que no había nadie en la mesa, que no había viejas y eran putos vatos. Mentira número uno, red flag, y le digo ¿seguro?, le mando los videos y me dice tengo que arreglar todo lo del Día del Padre y me cuelga”.

Enseguida mostró el video que le habían mandado donde se le ve bailando muy cerca con una mujer y después uno más donde se besan.

“Es muy difícil confiar cuando una relación empieza con desconfianza. Yo empecé la relación porque ya conocía a este chavo desde hace tiempo, y comencé esta relación sin confiar en él, pero dije pues el beneficio de la duda vamos a darle una oportunidad para ver qué onda, pero claramente la gente no cambia, siempre es como es”.

Le costó salir de la relación

Agregó que platicaba esto porque le había costado salir de esta relación que ya se encontraba en una etapa tóxica desde hace meses atrás y que después de comenzar a ir a terapia, se sentía mejor y tenía la fuerza para cortarlo.

Y es admitió que también ella cometió muchos errores, pero siempre le echó muchas ganas para que su relación estuviera bien, pero no se logró.

“Claro que me duele, me duele porque yo valore muchísimo la relación, me duele el tiempo que perdí, me duele la traición, me duele todo lo que lo que amé, quien sabe si sea la primera vez o no, claramente la chava no tiene la culpa, la culpa la tiene él, pero me duele más a mí lo poco que me quise, aguantar muchas cosas y seguir ahí”.