Plastilina Mosh cierra su año de regreso con el Festival Periferia Texcoco

Un festival más se sumará a la oferta que el público de México, apasionado del rock, podrá disfrutar, pero esta vez con un concepto diferente al que la escena musical está acostumbrada.

Festival Periferia Texcoco celebrará su primera edición con un cartel en el que está Plastilina Mosh, Charles Ans, Nunca Jamás, Delux, Nortec, Rey Pila, María Daniela y su Sonido Lasser, Midnight Generation, Ms. Ambar y George Rhoads.

“Estamos emocionados con la oportunidad de participar en esta primera edición, porque es un festival distinto, tiene una esencia y una gestación con objetivos que no son los más comunes, sino los de hacer un evento divertido en un lugar que normalmente no tiene eventos de este tipo, por eso el nombre”, explicó Alejandro Rosso de Plastilina Mosh en entrevista con El Sol de México, quien además de ser parte del line up, está involucrado en la organización de este.

El evento se llevará a cabo en el Rancho Victoria, una locación que asegura una atmósfera alejada de la metrópoli y que fue seleccionada para que, además del público de la CDMX y del Estado de México, también puedan disfrutarlo fanáticos de Puebla, Pachuca, Tlaxcala o Toluca, pues el tiempo de transporte desde esos lugares no lleva más de una hora y veinte minutos.

“Hay una centralización en los festivales en las tres ciudades más grandes de México y estas urbes se pierden, o tienen que hacer la migración. Es pensado con eso en mente”, explicó Rosso, agregando que Periferia podría expandirse en el futuro a más a ediciones en otros sitios.

“La intención es que se haga en otras ciudades, va a haber una relación que va a seguir creciendo entre el festival y los artistas involucrados”, dijo el músico, agregando que algunas de las opciones de próximos destinos son Puebla, Pachuca, Metepec, Toluca, Querétaro y Mérida. “Tenemos la intención de hacer mucho por allí e irnos para arriba”, añadió el artista que ha hecho pareja con Jonás González en la alineación de Plastilina Mosh desde 1997.

El evento se llevará a cabo en el Rancho Victoria / Cortesía

Además del goce por la música y la relación entre bandas y público, Periferia destinará un espacio a algunos artesanos de alrededor de Texcoco para que puedan exponer sus productos.

“No es un festival que sólo llegue a un lugar y diga ‘ahí les va algo de música’, no. Más bien es un festival que celebra un lugar y lo apoya con música. Es una parte fundamental que tenga la participación de artesanos, de comercios locales que puedan involucrar, de comida, cerveza artesanal, etcétera”, explicó.

“Lo que se busca es que haya una experiencia donde tú llegas y puedes disfrutar una tarde-noche de principio a fin. Hay áreas para comer, para sentarse. Se tiene la intención de que niños de cierta edad entren gratis, para que las familias puedan ir, hay transporte, son pequeñas cosas que yo creo que hacen la diferencia”, agregó el músico.

EL AÑO DEL REGRESO, VIENE MÚSICA INÉDITA

El Festival Periferia Texcoco 2023 se llevará a cabo el 16 de diciembre en el Rancho Victoria, ubicado en el kilómetro 36 de la carretera Federal Texcoco / Cortesía

En cuanto a la experiencia musical, Plastilina Mosh cerrará el 2023 con dicho concierto, algo que para Rosso tendrá un sabor especial, pues la banda no toca en esa época del año desde 1998, cuando se presentaron en Guadalajara. “Para nosotros ha sido un año de regreso, donde hemos estado haciendo muchos festivales y shows que nos han ido gustando. Hemos estado redescubriendo lo divertido del proyecto en sí. Queremos cerrar el año con broche de oro”, explicó el intérprete de “Afroman” y “Peligroso pop”.

Asimismo, el cantante comentó sobre el trabajo reciente y grabación del álbum Mosh and Mambo, que desarrolla un concepto que hace referencia a ritmos como el cha cha chá, danzón, mambo, y que evoca a personalidades de la época cabaretera como Dámaso Pérez Prado. Asimismo, adelantó nuevos planes para la dupla originaria de Monterrey, Nuevo León.

“Hicimos la grabación de ese disco nada más le queremos agregar un par de temas inéditos. Lo vamos a tocar el 28 de octubre en el Festival Santa Lucía (Monterrey, Nuevo León). Aparte de eso llevamos varias sesiones creativas con Tom Rothrock, que es un productor con el que trabajamos el primer disco de Plastilina (Aquamosh, 1998). La intención es que el próximo año ya haya algo inédito”, dijo.

“Creo que tenemos un par de ideas añejas que pueden retocarse, lo importante para nosotros es que nos estamos divirtiendo en el proceso, eso hace que trabajemos muy rápido y que de pronto tengamos material que soltar”, afirmó Alejandro Rosso.

El Festival Periferia Texcoco 2023 se llevará a cabo el 16 de diciembre en el Rancho Victoria, ubicado en el kilómetro 36 de la carretera Federal Texcoco – México, San Bernardino. La entrada general tiene un costo de 750 pesos, mientras que el Acceso VIP será de 1,110 pesos.