Plastilina Mosh anuncia el inicio de una nueva etapa musical en el Metropólitan

Tuvieron que pasar más de 25 años para que Plastilina Mosh pisara el Teatro Metropólitan, y esta noche la espera terminó, con un concierto en el que reunieron a tres mil personas.

Durante el show, que se extendió durante casi tres horas, dieron a conocer que ya están trabajando en nuevo material, el cual esperan a dar a conocer muy pronto.

“Es el comienzo de una nueva época juntos, estamos trabajando en rolas nuevas, hemos sacado cosas chidas en el estudio. No hay buen fútbol, no hay nada que nos distraiga”, detallo Jonaz, el vocalista.

Desempolvan éxitos de antaño

En el setlist de 30 canciones que presentaron esta noche figuraron algunas canciones que no suelen tocar en vivo, como “Baretta 89”, “Bungaloo Punta Cometa”, “Saint Tropez Is Not Far”, “Bananos” y “Mars Bolton”.

“Gracias por estar aquí con nosotros”, expresó Jonaz, quien desde el inicio advirtió que harían un recorrido musical, con éxitos que no habían visitado desde hace 20 años.

El show se dividió en dos bloques, el primero confirmado en su mayoría por canciones de su faceta en el jazz y la electrónica, y finalizando con su tema de 1998 ‘Mr. P. Mosh”.

Tras un intermedio de 15 minutos, el cual estuvo amenizado por fragmentos de comedias y películas como “La venganza de los nerds” y “¿Y dónde están más rubias?”, la agrupación regresó para continuar con el show.

Platilina Mosh celebró junto a 3 mil seguidores los próximos lanzamientos. | Foto: Cortesía Ocesa

Los clásicos continuaron en el siguiente bloque, acompañados de otras composiciones populares de la banda como “Millionaire” y “Nalguita” (ambas del 2006, del disco “Tasty + B Sides”).

Entre el público destacó un joven que, bajo los efectos del whisky que bebía, gritaba frases divertidas a los músicos, y no dejaba de solicitar canciones.

Plastilina Mosh se despidió cerca de la medianoche, no sin antes decirle a sus fans que iban a firmarles todo lo que pudieran.