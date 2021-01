Planean revivir el universo de Game of thrones

Para los planes de revivir el universo de Game of thrones, HBO estaría preparando una precuela que abordaría los hechos acontecidos 90 años antes de la muerte de Ned Stark y con lo que da inicio la guerra por el Trono.

De acuerdo con fuentes citadas por Variety, la serie estaría basada en la colección de historias Tales of dunk and egg, escritas por George R. R. Martin. Estas novelas de fantasía siguen las aventuras de Duncan El Alto y el rey Aegon V Targaryen, ubicadas casi un siglo antes de los acontecimientos de A song of ice and fire en los que estuvo basada la serie de Game of thrones.

La colección de libros escritos por George R. R. Martin. Incluye tres materiales: The hedge knight (1998), The sworn sword (2003) y The mystery knight (2010) que en conjunto fueron publicadas en la colección A knight of the seven kingdoms en 2015.

Según el portal, la serie todavía estaría en planes de desarrollo iniciales, por lo que no se cuenta con un elenco o un equipo de producción y escritura confirmado hasta el momento. Pero afirma que este es uno de los proyectos prioritarios para la cadena de televisión.

Desde que Game of thrones concluyó sus transmisiones en televisión en mayo del 2019, HBO ha analizado la posibilidad de expandir este universo con otras series en desarrollo.

Hasta el momento, el canal de televisión ha confirmado que tiene en proceso la serie House of the dragon. Esta producción prevista para el año 2022 es de igual forma una precuela, aunque enfocada en la familia Targaryen y que estaría ubicada 300 años antes de la primera novela que dio forma a Game of thrones.

House of the dragon ha confirmado hasta ahora a Olivia Cooke, Paddy Considine, Emma D’Arcy y Matt Smith como parte de su elenco. La serie contaría con Miguel Sapochnik y Ryan J. Condal como showrunners y sería este año cuando comiencen filmaciones.

HBO tenía previsto realizar otra precuela sobre Game of thrones que abordaría la primera batalla con los Caminantes Blancos. La producción tendría como protagonista a Naomi Watts y en 2019 comenzaron las filmaciones para los capítulos piloto.

Sin embargo a finales de ese año, la compañía anunció la cancelación del proyecto, que era una de las producciones que mayor avance tenía.

Game of thrones cumplirá el próximo ocho de mayo 10 años desde el estreno de su primer capítulo, con lo que inició una serie que se extendió por ocho temporadas y que se convirtió en una de las más galardonadas en la historia de la televisión.