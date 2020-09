Piden boicot a Mulan tras apoyo de su protagonista a policía de Hong Kong

El lanzamiento de Walt Disney Co de "Mulan", que está ambientada en China y busca atraer al público allí, provocó una fuerte reacción en las redes sociales por el apoyo de su estrella a la policía de Hong Kong y por estar filmada en parte en la región de Xinjiang.

El activista por la democracia de Hong Kong Joshua Wong y usuarios de internet en Taiwán y Tailandia se encuentran entre los que promocionaron los hashtags #BoycottMulan y #BanMulan en Twitter, luego del lanzamiento de la película este mes en la plataforma de streaming de Disney.

También se verá en cines de China, un mercado cada vez más importante para los estudios de Hollywood, a partir del 11 de septiembre.

Las críticas a la remake con actores de la película animada de 1998 comenzaron el año pasado cuando la estrella de Mulan, la actriz Liu Yifei, nacida en China continental, expresó apoyo en las redes sociales a la policía de Hong Kong, que en ese momento se involucró en disturbios contra el gobierno.

Liu no respondió a un pedido de comentarios a través de su cuenta en Weibo, un popular sitio de microblogueo chino.

Los llamados a boicotear la película cobraron impulso esta semana por sus vínculos con la región occidental de Xinjiang, donde la represión china contra la etnica uigur y otros musulmanes ha sido criticada por algunos gobiernos, incluido Estados Unidos, y grupos de derechos humanos.

Foto: Instagram | disney

Varias organizaciones estatales de Xinjiang aparecieron en los créditos del filme, según publicaciones en redes sociales.

"En la nueva #Mulan, @Disney agradece a la oficina de seguridad pública de Turpa, que ha estado involucrada en los campos de reclusión en Turkestán Oriental", tuiteó el lunes el Congreso Mundial Uigur, con sede en Múnich.

Consultado sobre la reacción al tiroteo en la película en Xinjiang, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Zhao Lijian volvió a negar la existencia de campos de reeducación en la región, llamando a esos centros como instituciones vocacionales y educativas y acusando a fuerzas anti-China de difamar su política en Xinjiang.

Mulan specifically thank the publicity department of CPC Xinjiang uyghur autonomous region committee in the credits.



You know, the place where the cultural genocide is happening.



They filmed extensively in Xinjiang, which the subtitles call “Northwest China”#BoycottMulan pic.twitter.com/mba3oMYDvV — Jeannette Ng 吳志麗 (@jeannette_ng) September 7, 2020

Disney no respondió inmediatamente a pedidos de comentarios.

La película, cuya producción costó 200 millones de dólares, tenía previsto estrenarse en cines en marzo, pero su lanzamiento fue postergado por la pandemia de Covid-19.

Say no to police brutality.#BoycottMulan #Mulan https://t.co/I6qKgsKjgM — Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) September 6, 2020

El mes pasado, Disney dijo que Mulan se saltaría la mayoría de los cines y se vería directamente su plataforma Disney.