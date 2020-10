Peppa Pig se moderniza y ofrece nuevo espectáculo streaming

A través de Cinépolis Klic y en vivo desde el Centro Cultural Teatro 1, este domingo se transmitirá el espectáculo musical de Peppa Pig y sus amigos ¿Qué quieren ser de grandes?, conectándose la audiencia por

“Encontramos otra alternativa audiovisual, otro músculo que es el streaming para darle continuidad a nuestros espectáculos como el de Peppa Pig, mientras nos autorizan abrir los espacios de Teatro en su totalidad, para poder sustentar nuestras producciones”.

Declara lo anterior, el productor Gou, cuando afirma que con Peppa Pig, hizo gira presencial antes de la pandemia en Estados Unidos como en ciudades como Nueva York en el Radio City Hall y ahora por streaming se conectará el público de diversos países a nivel mundial.

“Prefiero perder dinero trabajando, que perder sin sin trabajar; esto es no sacó ni para los gastos, pero lo importante es reactivar el teatro ya sea presencial o en las plataformas live streaming. Y lo único que le pedimos al público que tenga confianza en nosotros, que los vamos a cuidar en el interior del teatro. Esto es, no saco para los gastos; pero lo importante aquí que la audiencia tenga confianza en nosotros”.

Consciente está y lleno de emoción que otra vez podrá estar cerca de su público infantil con Peppa Pig ¿Qué quieren ser de grandes?, a través de nueve cámaras y una grúa captando el show musical, y sin embargo, no le ha importado reducir una conexión a un costo inicial de 149 pesos y el mero día 4 de octubre -con dos funciones-, a 199 pesos, “cuando un boleto presencial de esta producción es de 1,500 pesos”, afirma.

RECONQUISTAR AL PÚBLICO

Para Alejandro Gou independientemente de la inversión monetaria para la sanitización ya realizada, no le resultará fácil volver a cautivar a su audiencia presencial ante la economía golpeada y hasta el miedo que priva entre algunos teatréfilos.

“Mi mayor emoción será cuando tengamos la apertura total de cada teatro como el Aldama a donde llegará A oscuras me da risa para el 9 de Octubre por el momento a un 30 por ciento presencial o antes el CuarenTenorio Cómico 2020, el 2 de Octubre con público”, informa.

Y, mientras por streaming se compromete a divertir como entretener a la familia con sus chiquitines con Peppa Pig, el que cuenta con un elenco de 17 artistas ,a quienes apreciarán una familia completa por medio del televisor, la computadora el Ipod o en el celular android. Y por el precio de 149 pesos o de $199, la verdad es muy accesible, muy barato, es con el fin de llegar a todos los hogares y ningún niño se lo puede perder”.

Alejandro Gou comenta que en el show musical: “De la mano de la señora Gacela veremos desfilar a Peppa Pig, George, Susy Oveja, Pedro Pony, Dany Perro, Zoe Zebra, Rebbeca Liebre y Freddy Zorro. Ellos como los estudiantes que arriban a la escuela que está llena de juegos, fantasía, música, irán descubriendo cada uno qué quieren ser de grandes; y esto será en base a lo que más aman hacer y qué quieren ser en el momento de la decisión de una profesión”.

SER MAMÁ, ES LA MEJOR PROFESIÓN DIVERSIFICADA

Más que contento y orgulloso del contenido lleno de valores del espectáculo Peppa Pig, revela Gou cuál es la profesión más completa y anhelada por la mayoría de mujeres:

“Resulta que en la historia como mensaje se revela que la profesión más importante es la de ser madre, porque las mamás son doctoras, maestras, policías, abogadas, chefs, bomberos, ingenieros electricistas…”.

Peppa Pig, como parte de su producción cuenta con “100 robóticas, efectos especiales, música, todo se está cuidando para disfrute de los niños”.

DE PEPPA PIG A CHAMPIONS OF MAGIC, EL 28 DE OCTUBRE

Luego que viva la experiencia para el 4 de Octubre por streaming Peppa Pig, anuncia Alejandro Gou que tanto con público presencial en un 30 por ciento como virtual en la plataforma, alista Champions of Magic, quienes lo conforman cinco ilusionistas de Europa para el 28 de octubre, y continuar por streaming con la obra de Paw Patrol y más adelante con Hoy no me puedo levantar también por la plataforma.

“Estoy inmerso como empresario teatral utilizando las alternativas que nos deja la pandemia que es el streaming live que nunca lo habíamos previsto los productores de teatro y hay que estar conectados”.

Alejandro Gou, contrario a lo que se pudiera pensar que le abruma ser parte de las plataformas virtuales para colocar sus obras teatrales, precisa que, “me siento muy emocionado que después de seis meses, mis producciones de nueva cuenta sean vistas por el público. Y estar ensayando el elenco, verlos en vivo, ver a mi gente de producción y tocar las butacas que se ocuparán, es lo mejor para mí y estar viviéndolo es lo máximo”, concluye.