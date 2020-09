Pepe Aguilar revive con su voz la época de los 70’s con su nuevo disco “Setentas”

El cantante y músico mexicano Pepe Aguilar presentó su nuevo disco llamado “Setentas”, nuevo material discográfico al que pone su voz para interpretar y ofrecer una remembranza de los grandes éxitos de los años 70’s.

“Setentas” es lo nuevo del hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, el famoso cantante, uno de los mejores de habla hispana, Pepe Aguilar, ofrece una remembranza de los éxitos de antaño a los que pone su voz, su estilo y su talento.

En rueda de prensa vía virtual Pepe Aguilar comentó que “Setentas” “no hubiera sido posible sin toda la gente qué hay detrás en todos los niveles, no es algo que pueda llevarme solito el crédito, empezando por los productores principales del disco, los hermanos Duran, excelentes y prodigiosos músicos con los cuales ya llevamos tres discos, también amantes de la música y de la buena, de esa época de los setentas”.

Vía “Zoom” Pepe recordó los éxitos de aquella época en la que la gran Flor Silvestre escuchaba a Sandro de América “fui muy niño en los setentas, nací a finales del 68 en 1970 tenía año y medio, no llegué a ser fan de nadie a esta edad, me acuerdo perfectamente bien de cómo se escuchaba en la radio,cada una de estas canciones que estoy sacando en este disco que son 10, las traigo en la cabeza, crecí con ellas”.

“Lo que me acordaría es a mi madre toda emocionada escuchando a Sandro, y a otros artistas que le gustaban, y había otra canción de Sandro, ese es mi amigo el puma, y me acuerdo de mi madre, ni me imaginé que iba a cantarla, muy orgulloso de cómo quedó” recordó Pepe Aguilar en rueda de prensa durante la presentación de “Setentas”.

Setentas es un disco al que “Pepito” le tiene la confianza de conquistar a nuevas audiencias y que cómo pasa con su música, sigue escuchándose con los jóvenes “yo les daría más crédito a los escuchas de ahora encasillarlos a qué no van a tener porque no están escuchando otra cosa diferente, no me parece que sea el caso, de mi música ha pasado con que a través de los casi treinta años que llevo, que diferentes generaciones que no me conocían, de repente me conocen por alguna producción y se hacen fans” dijo el intérprete.

Pepe Aguilar se expresó convencido de que esta nueva producción discográfica que tardó dos años en terminarse gustará a todas la edades, comentó que “la música es universal, no tiene edad, ni color, ni credo, si te late una canción, te late venga de donde venga, yo creo que para que no suene caduca una canción, tienes que estar súper convencido de los que estás haciendo, así sea sea algo que se creó hace un año o hace cuarenta como es el caso, sí está bien hecho es atemporal el sonido”.

Setentas dijo Pepe “surge por mi gusto y mi respeto hacia la buena música, pero también fortuitamente y porque se alinearon los planetas, tardé dos años en terminarlo con unos ingenieros es maravillosos, todos grabamos una canción, después cuatro canciones, después una, y no me daba cuenta del pedazo de disco que quedó, son canciones que para Hispanoamérica son tremendos éxitos que marcaron una época y no saben cómo quedó el disco, ya quiero que escuchen todo el disco” dijo Pepe Aguilar en la prestación de “Setentas”.