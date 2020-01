Pepe Aguilar ofrece gran noche en el Palenque de la Feria de León

León, Guanajuato-. Pepe Aguilar ofreció una noche para el goce y para el recuerdo y es que en dos horas de concierto, en el Palenque de la Feria Estatal de León 2020, el cantante tuvo preparadas variedad de sorpresas que, a medida que transcurrió el concierto, fueron descubriéndose para hacer de su presentación una velada ranchera para los seguidores que llenaron el recinto ferial y en la que cantaron con el compositor y músico.

Si ustedes gustan, a partir de este momento dejemos que el corazón sienta lo que quiera sentir, que sea una noche sin restricciones, que sea una noche de energía al tope, si el corazón se quiere acodar del ex, déjenlo que sea libre, necesito que me presenten su corazón por las siguiente dos horas” así dio la bienvenida el intérprete de “Por mujeres como tú.

Acompañado del Mariachi El Zacatecano, con el que Pepe Aguilar ha cantado por 19 años, ofreció a sus seguidores canciones como “Recuérdame Bonito”, “Mi credo”, “Ni contigo, sin ti”, además de un popurrí del “El Charro de Huentitán”, Vicente Fernández.

El cantante hizo un pausa para dar paso a un momento emotivo, al comentar que han partido personas importantes, así, hizo un homenaje al Príncipe de la canción, José José, acto seguido entonó “El triste” canción que puso a cantar a casi todos los que se dieron cita en el Palenque.

La frase: “Me gusta mucho esta tierra, yo soy mitad zacatecano y mitad de Guanajuato porque mi madre es de Salamanca entonces me siento en casa, siempre me he sentido en casa” dijo Pepe Aguilar.

El hijo de Flor Silvestre recordó a su padre, el legendario cantante Antonio Aguilar, así le dedicó “Albur de amor” con la que le transmitió mientras en la pantalla se mostraban fotografías del icónico cantante de “Un puño de tierra” tema que interpretó su hijo en la primer fecha del palenque de la Feria de León.

“Una de las cosas que Don Antonio Aguilar pregonaba era su amor a su patria y a la familia, el amor a la familia era muy importante para él y nosotros los aprendido también” dijo Pepe antes de presentar y dar oportunidad de presentarse en el Palenque a Leonardo y Ángela Aguilar.

Leonardo Aguilar salió primero y le dio un toque alegre al concierto con canciones “Chaparra”, “Tres Tragos”, “Amor Limosnero”, “Mendigo Recuerdo” y “Que la dejen”.

Ángela Aguilar salió al redondel en medio de la muchedumbre que la ovacionó al verla lucir un hermoso vestido de estampados de rosas, así interpretó “La llorona”. La joven cantante de apenas 16 años, presentó uno de los tracks de su nuevo material que lanzará próximamente en homenaje a Selena, la Reina del Tex-Mex, y para la alegría de todos cantó “Como la Flor”.

Pepe Aguilar finalizó su presentación, no sin antes entonar “Caminos de Guanajuato de José Alfredo, otra canción que hizo cantar a casi todos lo que compraron un boleto para ver a Aguilar y que luego de la icónica canción de los guanajuatenses, hizo recordar a Juan Gabriel con “Tú estás siempre en mi mente” y “Por mujeres como tú”, Pepe Aguilar entonó un total de 25 canciones