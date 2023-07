El polémico mensaje que Paul Stanley le envió a sus compañeros tras salir de La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos volvió a dar de qué hablar este domingo, cuando Paul Stanley tuvo que dejar el reality conviertiéndose en el quinto eliminado del programa.

Después de que sólo hubiera mujeres eliminadas: Marie Claire Harp, Sofía Rivera Torres, Ferka Quiroz y Raquel Bigorra, finalmente el hijo de Paco Stanley se conviertió en el primer hombre en abandonar la casa.

El conductor fue recibido por su prometida Joely Bernat, quiena agradeció al público que lo sacaran pues según ella, "las cosas se estaban poniendo feas".

Tras su salida, Paul se conectó brevemente a la Casa y les envió un polémico mensaje a sus compañeros, invitándolos a que usen su voto para bien y le dejó en claro tanto Sergio Mayer como a Poncho de Nigris, que él no es el traidor del juego.

"Invito a todos a que sean autónomos y usen su voto para bien, piénselo bien. Piénselo muy bien .

"Y quiero dejar en claro nada más una cosa a mi Sergio y a mi Poncho, el 'pinche traicionero', así como ustedes lo dijeron, no fui yo papá, no fui yo, que no se les olvide", manifestó Stanley.

Wendy Guevara, la favorita para ganar La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos se ha vuelto toda una sensación gracias a una de sus participantes Wendy Guevara, mejor conocida como Wendy de "Las Perdidas".

La famosa influencer ha conquistado al público mexicano desde que llegó al reality gracias a su personalidad que ha vuelto muy divertida la convidencia en la casa, donde ahora cuenta con una sección que ha conquistado a la gente llamada "Resulta y Resalta".

En dicha sección, Wendy simula tener un programa de espectáculos, donde entrevista a los concursantes de la casa para sacarles sus "trapitos al sol", lo que ha sido muy apludido por sus fanáticos.

Gracias a ella, incluso los participantes se divieron en dos equipos: el team Cielo y team el Infierno.

El team Cielo lo integran Jorge Losa, Bárbara Torres, además de Ferka, Raquel Bigorra y Paul Stanley que ya fueron eliminadas.

Mientras que el team Infierno está integrado por Wendy Guevara, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Emilio Osorio, Nicola Porcella y Apio Quijano.

Hasta el momento, el team Infierno ha sobrevivido a las eliminaciones gracias a la gente que sigue a Wendy y que espera sea la gran ganadora del reality show.