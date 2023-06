Paul Di’Anno traerá los clásicos de Iron Maiden a León

IRAPUATO, Gto.- Paul Di’Anno, quien fuera el primer vocalista de la banda de heavy metal Iron Maiden, se presentará por primera y tal vez única ocasión en León, Guanajuato, en donde interpretará todas las canciones de los dos primeros discos de la “Doncella de Hierro”, que fueron en los que participó.

Paul Di’Anno regresó a los escenarios, tras haber superado de manera parcial los padecimientos en sus piernas que provocaron que tuviera que quedar en silla de ruedas, pero que eso no impidió que la potencia de su voz se mermara y por ello llegará por primera ocasión a León, Guanajuato, para brindar una velada especial para los fanáticos de Iron Maiden, quienes le reconocen que fue un pilar para que la banda se posicionara desde un inicio como una de las bandas icónicas de la New Wave of British Heavy Metal.

Clásicos como “Prowler”, “Phantom of the opera”, “Whratchild”, “Remember tomorrow”, “Running Free”, “Drifter”, “Murders in the Rue Morgue” y por supuesto “Iron Maiden” y las instrumentales “Transylvania”, “The Ides of March” o “Genghis Khan” serán algunas de las rolas que sonarán la noche del 29 de junio, cuando Paul Di’Anno se presente en el Foro Paruno, de la ciudad de León, como parte de su gira titulada “The beast resurrection”.

Durante la era en que estuvo Paul Di’Anno en la voz, que fue entre 1977 y 1981, Iron Maiden fue bien recibida tanto por los seguidores de la nueva ola de heavy metal británico, pero por el estilo callejero y crudo con el que cantaba “La Bestia” también un sector punk británico comenzó a seguirle la pista a la “Doncella de Hierro”, lo cual colocó a la banda de inmediato como una de las más populares en esa época; durante esa etapa grabaron el álbum homónimo “Iron Maiden” y “Killers”.

La popularidad de Iron Maiden los llevó en 1981 a emprender una gira por Japón, en donde aprovecharon una de sus presentaciones en el Kosei Nenkin Hall, de Nagoya, para grabar algunas canciones y que a la postre se convirtieron en su primer Extended Play en vivo, al que titularon “Maiden Japan”. En esa gira también fue grabada su presentación en la plaza Nakano Sun, de Tokio, la cual fue transmitida por una radiodifusora de esa ciudad y que tiempo después se convirtió en un álbum no oficial, pues las 17 canciones que interpretaron quedaron en forma de bootleg y que todavía en la actualidad sigue siendo codiciado para los coleccionistas de la “Doncella”.





Paul Di’Anno dejó en 1982 Iron Maiden, tras haber sido dado de baja por sus problemas de adicciones. En la biografía no autorizada “Iron Maiden: Run to the hills”, Paul Di’Anno contó durante su participación que le habría gustado haber participado más con la banda, pero también confesó que en ese entonces no podía aportar más y su salida fue lo mejor. Pero también reveló que años después platicó con integrantes de otras bandas de metal y le dijeron que los dos discos en los que participó fueron una influencia para ellos.

“Cuando conocí a Metallica, Pantera y a Sepultura me dijeron que esos álbumes eran los que les habían inspirado para hacer música; me sentí muy orgulloso”.

En 2012, Paul DiA’nno anunció su retiro de los escenarios y en 2013 dio lo que hasta ese entonces fue su último show en México; 10 años después, “La Bestia” ha regresado y aunque dio algunos shows por el país, como en Chihuahua, Monterrey y la Ciudad de México, recién ha anunciado que se presentará en ciudades del interior del país y León fue una de ellas.

Los costos para la presentación de Paul Di’Anno en León, que estará a cargo de las productoras Cantodea Producciones y Ack Promote, son 600 pesos en zona general y 700 pesos en el área de Mezzanine del Foro Paruno y pueden ser adquiridas por el sistema de boletaje Boletia.