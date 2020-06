Patty Ibarra ofrece su música a través de videollamadas en esta pandemia

La cantautora leonesa Patty Ibarra cumplió 30 años de trayectoria musical, y ella sigue en pie por su pasión, por la música, por el dedicar una canción y que le alegre el día a alguien con un emotivo mensaje, ya sea por videollamada o un vídeo con dedicatoria, así nos relató cómo ha sufrido los estragos de la pandemia pues cerraron bares y se pospusieron eventos, además de sus planes.

Sin presentaciones constantes, bares y cafés cerrados, Patty continua en la creación de su música “seguimos trabajando, haciendo videos, y así estamos, no tengo concierto desde el 14 de febrero, fue el último que hice, teníamos programado para el 27 de marzo, fue justo en esa fecha cuando las autoridades nos ordenaron que los bares cerraban, tengo febrero, marzo, abril, mayo y junio, 4 meses, sin un solo concierto”.

La cantautora nos contó que dejó de tocar con sus músicos y que ahora realiza vídeos y video llamadas para mantenerse y pagar deudas “funcionó, tengo amigos en Estados Unidos, me apoyaron con fondos económicos con dinero, algunos me pasaban trabajo, mandé videos y es como le estoy haciendo, mandando vídeos” contó para la OEM.

Patty Ibarra nos contó que otra manera de ofrecer su música fue con videos en formato especial y personalizados “hago videos con mis canciones, con mi música, yo les hago cualquier canción de las mías, la que me estuvieron pidiendo mucho es la de Mi cachito, estuvimos ofertándola para el diez de mayo, estuvimos haciendo eso para el 10 de mayo, se me vendieron muy bien los vídeos, vender es un decir porque lo único que les pedía era una aportación económica.

Acerca de sus videos Patty nos platicó que sus fans han sido muy generosos “y pues bueno la gente fue muy generosa conmigo, me depositaban desde $200 pesos hasta 1 mil pesos, se le canta la canción, se edita el video, le pongo en nombre de la persona y le ponemos algún frase como te quiero mamá, fue más personalizado”.

Serenatas por videollamada

La persona contesta, un ser querido le ha querido demostrar su amor con una canción así Patty Ibarra ofrece sus pistas “estoy trabajando las serenatas por videollamada, el diez de mayo trabajamos 18 serenatas, cada semana hacemos llamadas, llamamos a la persona que nos contrata y se le hace un videollamada y así trabajamos, la videollamada se cobra y se dedican tres canciones”.

Patty Ibarra relató para El Sol de León que tenía planeado “me quiero preparar más en redes sociales, es bueno saber uno también, lo que sigue es seguir componiendo, en esta pandemia es seguir musicalizando cosas, estar aprovechando el tiempo en el aspecto de mejorar algunas canciones, yo tenía pensado para finales de este diciembre, presentar mi sexto disco pero ahorita no se pudo, pero vaya que también la cuestión de los discos ya no es muy redituable, los discos no se están vendiendo mucho”.

Patty Ibarra ya cobró sus primeras regalías en Spotify, pero ella pese a que el mercado para los discos cambió ella aún quiere ofrecer material discográfico “aun así quiero hacer dos discos más porque todavía tengo material para hacer otro disco más que sería el sexto y será hasta mediados del próximo año si no pasa nada también hacer un sexto disco y seguir innovando y seguir trabajando en eso y pues ya en estos días empezar a ver a mis músicos para empezar a trabajar todo eso”.