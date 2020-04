Paolo Rubboli Cumbia lanza nuevo tema “La Loca Ramona”

El Millenial de la cumbia, Paolo Rubboli, presenta su nuevo sencillo “La Loca Ramona” una canción que habla de esos amores fugaces que surgen en el barrio, pista que tiene ya su video oficial grabado en el Barrio de Tepito.

“Esta canción está basada en un hecho real, es de mi composición con Daniel Figueroa, lo que quisimos expresar ahí fueron nuestra raíces” dijo al teléfono Paolo Rubboli.

⬇️Dale clic aquí ⬇️

Gossip Viajoup lanza Lesbian Love

Rubboli nos platicó cómo fue grabar el vídeo de su segundo sencillo inédito “también meternos en el barrio bravo de Tepito en donde se grabó, lo disfruté muchísimo dicen que el barrio de Tepito es peligroso pero la verdad a mí no me pasó nada, entré y salí sin ningún problema de ahí, hasta comida me llevaron la gente bonita, disfruté mucho la grabación” .

“La Loca Ramona” fue grabado en un gimnasio pugilista, dice Rubboli “ nunca me había subido a un ring de boxeo,subir a un ring de boxeo, bailar y todavía con la Loca Ramona, fue un experiencia chida”.

La letra del nuevo tema, nos compartió el Millenial de la Cumbia, fue inspirada en una chica que vió en una de sus presentaciones “necesitamos un historia, me decía Daniel, estaba yo en un show en el California Dancing Club, aquí en la ciudad de México y desde arriba del escenario estaba viendo a una chica que me llamó la atención y que se parece mucho a la Loca Ramona que sale en el vídeo, entonces estaba viendo a la chica y me llamó la atención y dije ahorita que acabe el show, voy bajar a conocerla, a la hora de bajar a conocerla, resulta que ya se había ido, ya no estaba”.

“El video sé me encuentro con ella y nos echamos el dancing” dijo el artista y detalló que en su nueva canción hay una parte de espacio instrumental que dice “en la fiesta me quedé solo tratándola de encontrar y me quedé con las ganas y eso es como parte de lo que dice la canción, de lo que queremos dejar plasmado en esta rola”.

El vídeo en YouTube fue lanzado el 28 de febrero del 2020 y tiene más de medio millón de vistas “es el primer video que llega a tantos like, vistas y mensajes, para mí fue muy bonito que la gente realmente abrazara este sencillo y a mí me llenó cañón”.