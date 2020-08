Pablo Montero estrena el nuevo sencillo “Que me digan viejo”

“Que Me Digan Viejo” es la nueva melodía que acaba de lanzar el galán de telenovela Pablo Montero, un tema que expresa la exitosa mancuerna formada por el intérprete Pablo Montero y el autor Manuel Adán Contero se unen de nueva cuenta y buscan cosechar más éxitos con esta nueva pista.

La canción expresa que la preocupación del paso del tiempo es algo que siempre está presente en todos, con esta nueva pista del cantante y actor mexicano Pablo Montero demuestra que no es importante ni hay de qué preocuparse y demostrar que al paso del tiempo se cosechan éxitos que llegan al corazón de todos sus seguidores.

El cantante Pablo Montero con su nuevo lanzamiento “Que Me Digan Viejo” narra cómo la edad solo es un número y no hay límites para seguir teniendo sueños, segundo sencillo bajo el sello Remex Music ; perfila para estar dentro de las principales listas de popularidad.

“Que Me Digan Viejo, pero yo no dejo de sentir bonito si me dan un beso sigo siendo el niño que sigue creyendo que la luna es de queso, ser hombre maduro, no te hace más duro; te aseguró eso…” dice la canción.