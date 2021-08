OV7 sigue esperando resolver desacuerdos: Ari Borovoy

Ari Boroboy salió rumbo a Monterrey vía aérea para luego viajar a San Antonio, Texas para estar presente en el comienzo de la gira en Estados Unidos del grupo Matute, que representa desde hace un año.

Antes de tomar su vuelo, el cantante y empresario se mostró contento por todas las fechas que se han sumado. “Bueno Bobo maneja a Matute y ahora comenzamos la gira en EU y estamos contentos, arrancamos en San Antonio, McAllen, Laredo, luego Chicago, El Paso, Dallas, y cerramos en Houston”, dijo el cantante.

Lo que sigue detenido y no se ve para cuando se reactive es la gira de OV7 luego de los desacuerdos que no se han podido solucionar entre algunos integrantes del grupo. “No se sabe nada, no hay nada claro, yo hice la convocatoria, pero todavía no tenemos la hora, el día ni el lugar, hay muchas cosas que resolver, ya lo haremos en tiempo ya les daremos alguna buena noticia”.

Tras la propuesta que lanzó en su cuenta de Instagram hace un mes, señaló que no se han sentado a platicar para arreglar sus diferencias. “La propuesta ahí está, lo único que se tiene qué hacer es hablar, no les puedo platicar mucho puesto que fui el primero en no hablar hacia afuera, todo se sabrá en su momento, quiero decirle a los fans que los amamos”, indicó el empresario.

Pero el aliciente para quienes gustan de sus canciones es el concierto del 90´s Pop Tour que arranca este 26 de noviembre en la Arena Ciudad de México, luego continúa el 27 en Zapopan Jalisco, Veracruz, Puebla y Monterrey, para terminar el año en Mérida Yucatán