Organizan concierto Global Goal para vacunas y tratamientos contra Covid-19

Con el principal objetivo de combatir el impacto del Covid-19 en comunidades marginadas, el sábado 27 se transmitirá en televisión a nivel mundial y de manera digital el concierto Global Goal: Unite for Our Future, pensado también en hacer un llamado a los líderes mundiales pidiendo que las pruebas, tratamientos y vacunas contra el virus estén disponibles en todas partes y para todos.

El espectáculo presentado por Dwayne Johnson mejor conocido como The Rock, contará con las actuaciones de Chloe x Halle, Christine and the Queens, Coldplay, J Balvin, Jennifer Hudson, Justin Bieber, y Quavo, Miley Cyrus, Shakira, Usher y Yemi Alade. También están confirmadas las participaciones de Antoni Porowski, Billy Porter, Charlize Theron, Chris Rock, David Beckham, Derrick Johnson, Diane Kruger, Forest Whitaker, Hugh Jackman, Ken Jeong, Kerry Washington, Nikolaj Coster-Waldau, Olivia Colman, Opal Tometi, Salma Hayek, entre otros.

Continuando con el tema del coronavirus, la transmisión co-presentada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se tomará como pretexto para aplaudir a científicos, trabajadores de la salud, activistas y organizaciones que trabajan para desarrollar y distribuir las pruebas y tratamientos contra el coronavirus en todos los rincones y para todos los necesitados.

Global Goal: Unite for our Future es una campaña que se presentó el mes pasado, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como patrocinadora; cuenta además con el apoyo de Bloomberg Philanthropies, la Fundación Bill & Melinda Gates y el Wellcome Trust. Uno de sus enfoques principales consiste en disminuir el impacto de la pandemia en los más vulnerables y busca reconstruir las comunidades y economías con libertad y justicia para todos. Global Goal: Unite for our Future tiene entre sus principales objetivos, fortalecer los sistemas de salud para que ninguna persona sea abandonada en tiempos de pandemia.

Global Goal: Unite for Our Future será transmitido por la pantalla de TNT el día sábado 27 de junio en punto de las 19:00 horas, la opción digital es en las redes sociales de Global Citizen.