Valentino Lanús tuvo un breve romance con Amber Heard: así fue la corta relación

Luego de que Johnny Depp iniciara un juicio en contra de su exesposa Amber Heard acusándola de difamación, sus nombres se volvieron tendencia en los últimos días, esto hizo que sus fans recordaran cuando hace 16 años ella salía con el actor mexicano Valentino Lanús, conocido por ser un galán de telenovelas.

Te puede interesar: Johnny Depp declara por primera vez en el juicio contra Amber Heard: esto fue lo que dijo

Su relación fue evento que pocas personas tienen presente, pues ocurrió en un momento en el que su carrera no los hacía una pareja tan mediática o polémica, no obstante, con los recientes escándalos legales, este episodio regresó a los medios de comunicación como un suceso interesante.

OMG! Juicio Johnny Depp y Amber Heard: Los secretos más tóxicos de su relación

Su noviazgo no duró mucho tiempo, al final ambos decidieron tomar caminos separados, sin embargo, algunos rumores señalan que estaban contemplando la idea de casarse, esto no ocurrió porque ella quería enfocarse en sus planes profesionales que apenas iniciaban; hasta ahora esta teoría no ha sido desmentida o confirmada por alguno de los involucrados.

ASÍ FUE EL ROMANCE ENTRE VALENTINO LANÚS Y AMBER HEARD

En el año 2006, el actor Valentino Lanús originario de la Ciudad de México era popular por ser uno de los principales galanes de las producciones nacionales, en ese momento había participado en las novelas ‘Alborada’ y ‘Amar sin límites’.

A la edad de 31 años, él conoció a la actriz estadounidense gracias a un amigo en común, ella tenía 20 años, estaba empezando su carrera en Hollywood en las cintas ‘Friday Night Lights’, ‘Drop Dead Sexy’ y ‘North Country’.

Ellos empezaron una relación amorosa que duró aproximadamente 10 meses, quisieron mantener su noviazgo en secreto, sin dar muchos detalles a los canales de espectáculos, aunque, fueron fotografiados en más de una ocasión juntos mientras viajaban, asistían a fiestas, estrenos de películas o corridas de tauromaquia.

TOMARON CAMINOS SEPARADOS

Nunca se supo cuál fue el motivo real de su ruptura, pues no hicieron declaraciones al respecto, solo surgieron algunos rumores, el más popular decía que él le pidió matrimonio, pero ella lo rechazó porque sería un impedimento para su carrera, dando así por concluida su historia de amor.

En el 2015 Heard se comprometió con Johnny Depp, para más tarde divorciarse acusándolo de violencia de doméstica. En el 2018 se volvió más conocida gracias a su papel de ‘Mera’ en la película live action de ‘Aquaman’. En el 2021 tuvo a su primera hija Oonagh Paige Heard, a quien decidió registrar como madre soltera.

Por su parte, Lanús se retiró de la actuación siendo la novela ‘Nada en especial’ de 2017 una de sus últimas producciones. Se casó con una mujer llamada María, quien está apartada de la farándula y tuvo a su primera hija, razón por la quiso alejarse de los reflectores, pues no quería perderse su crianza. Ahora tiene una vida espiritual, y es un instructor de yoga.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla