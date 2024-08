¿Mariah Carey era realmente unida a su hermana y su madre?

El fallecimiento de Patricia y Alison, madre y hermana de Mariah Carey fue algo sorpresivo, sobre todo porque ambas murieron el mismo día.

Pero aunque la ex de Luis Miguel compartió un comunicado lamentando la partida de ambas, de 87 y 63 años respectivamente, lo cierto es que diferentes medios estadounidenses revelaron la verdadera relación que Mariah y Alison mantuvieron a lo largo de su vida.

Desde hace casi 40 años, Mariah tomó distancia de su hermana debido a los problemas de ésta, como drogadicción, prostitución y diversos escándalos que protagonizó.

De hecho, un amigo cercano a Alison, David Baker, indicó a “Page Six” que, a pesar de que la intérprete de “All I Want For Christmas Is You” sabía del mal estado de su hermana, en ningún momento se puso en contacto.

“Una llamada telefónica o una video llamada habría significado mucho para ella, pero nunca llegó", aseguró Baker.

Pero su mala relación no es reciente, desde niña, Mariah tuvo conflictos con Alison, incluso aseguró que ella le ofreció sustancias nocivas cuando era muy pequeña.

"Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con Valium, me ofreció una uña del meñique llena de cocaína, me provocó quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta", expresó Carey en su libro biográfico “The Meaning of María Carey” publicado en 2020 y por el cual recibió una demanda por parte de sus dos hermanos mayores.

Baker aseguró al “Daily Mail” que, sin importar los problemas o fricciones que las hermanas tuvieran, Alison siempre tuvo el deseo de tener una última conversación con Mariah.

Mariah Carey junto con su hija mayor, y su madre Patricia. Foto: Instagram: @mariahcarey

Según el amigo cercano de Alison, ésta no había consumido drogas en los últimos tres años; a pesar de que no revelaron las causas de muerte, Baker recalcó que el deceso no fue consecuencia de cáncer, ni VIH.

Por otro lado, su madre Patricia, se desarrolló como cantante de ópera y profesora de canto en la Escuela Julliard, en Nueva York. Es madre de Alison, Mariah y Morgan, fruto del amor que la unió con Alfred Roy Carey.

En su libro biográfico, Mariah confesó tener una “relación tóxica” con su madre, la acusó de tenerle celos profesionales ya que ella sí cumplió su sueño, mientras que Patricia se alejó de su carrera para cuidar a sus hijos.

“Me siento bendecida por haber podido pasar la última semana con mi madre antes de que falleciera”, dijo la cantante a la revista “People”.