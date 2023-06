Luis de Llano distraía a los otros timbiriches para ocultar su relación con Sasha Sokol

La polémica entre Sasha Sokol y Luis de Llano sigue dando de qué hablar y ahora ha sido Diego Schoening quien ha hablado sobre la relación entre la cantante y el productor.

Durante el reestreno de la obra "Bule, Bule" en el teatro Milán de la Ciudad de México, Schoening reveló que él y sus compañeros se enteraron mucho después de lo que pasaba entre Sokol y De Llano.

"Lo que pasa es que a nosotros también nos volteaban la cabeza. Yo me enteré mucho después de que ella se había salido por eso. Había rumores, pero a mí me enseñaron como Santo Tomás: 'Hasta no ver, no creer'", dijo el artista.

Asimismo, señaló lo que pasaba cuando siendo pequeños, el productor los distraía para que no se dieran cuenta de lo que ocurría con Sasha.

“Nos volteaban la cabeza como para no ver. Era muy extraño que, de repente: 'Váyanse a ensayar, váyanse a comer, váyanse de aquí, váyanse a aquí, váyanse acá', y que nunca nos dimos realmente cuenta totalmente", concluyó.

#DiegoSchoening revela que Luis de Llano los distraía para que no notaran su romance con #SashaSokol. #Ventaneando @AztecaUNO EN VIVO https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/r8fSUDAG1c — Ventaneando (@VentaneandoUno) June 6, 2023

Cabe destacar que Diego fue padrino del reestreno de la obra así como Erik Rubín y Mariana Garza, la cual habló un poco sobre cómo se encuentra Sasha tras haber ganado la demanda contra el productor por daño moral.

"Ella está muy bien, fuera de México, pues lidiando con todo, hay días buenos y hay días malos, pero afortunadamente todo va bien, todo va favorable.

"Ella decidió hacer todo esto justo para visibilizar esta situación y ayudar a más personas", comentó Garza.

¿Qué dijo Luis de Llano tras perder la demanda?

Luis de Llano reapareció durante los Premios Patria en la Ciudad de México, tras haber perdido la demanda por daño moral en su contra interpuesta por la artista.

Medios de comunicación se dieron cita en el lugar y cuestionaron al productor sobre la polémica, sin embargo, se limitó a hablar sobre sus proyectos, asegurando que el caso lo llevan sus abogados.

"Voy a ser muy breve y muy amable con ustedes. En estos momentos yo sigo haciendo mi carrera, ya estoy escribiendo, voy a producción para un programa televisión muy importante, muy interesante.

"Perdón... de lo otro, mis abogados están tratando todo, están llevando todo, me han pedido que por favor ellos son los que están manejando todo eso, no tengo comentarios de eso para nada, disculpen, les agradezco mucho el apoyo que nos han dado", expresó Luis de Llano.