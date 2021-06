Hermana de Britney Spears rompe el silencio tras cambio de abogado de la cantante

La hermana de Britney Spears, Jamie Lynn Spears, aseguró este lunes que apoya a la cantante en su lucha por poner fin a la tutela legal que controla su vida, un asunto sobre el que le aconsejó que cambiara de abogado hace "muchos años".

Jamie Lynn, quien tuvo una breve carrera musical y protagonizó la serie "Zoey 101" (2005-2008), rompió el silencio ante la situación de su hermana a través de un video publicado en sus stories de Instagram.

"Estoy muy orgullosa de que haya solicitado un nuevo abogado, como le dije hace muchos años. Oh, pero no en una gran plataforma pública, sino en una conversación personal entre dos hermanas".

La labor de Samuel Ingham, el abogado designado por la Corte de Los Ángeles para defender los intereses de Britney se puso en entredicho después de que la artista asegurara que no sabía que podía pedir la finalización de la tutela y de una exclusiva del diario The New York Times que afirma que ha ganado 3 millones de dólares gracias a este caso.

Jamie Lynn ha sido muy criticada por no apoyar públicamente a su hermana, quien dijo en su testimonio que "quería demandar a toda su familia".

“Pensaba que hasta que mi hermana pudiera hablar por sí misma y decir lo que necesitaba decir públicamente no era mi lugar y no era lo correcto. Pero, ahora que ha hablado con mucha claridad y ha dicho lo que tenía que decir, siento que puedo seguir su ejemplo".

Con respecto al movimiento en apoyo a la cantante #FreeBritney, la joven dijo que aseguró que siempre la apoyado pese a que sus seguidores opinen diferente.

"Tal vez no la apoyé como le gustaría al público con un 'hashtag' en una plataforma pública. Pero, puedo asegurar que he apoyado a mi hermana mucho antes de que existiera un 'hashtag', y la apoyaré mucho después.

Creo que está muy claro que desde el día en que nací, solo he amado, adorado y apoyado a mi hermana -indicó-. Quiero decir, es mi maldita hermana mayor, por encima de toda esta mierda"

Jamie Lynn se distanció del resto de la familia. "No soy mi familia, soy mi propia persona", y afirmó que estaba orgullosa del paso emprendido por Britney.

Cabe recordar que Spears solicitó, la semana pasada, poner fin a la tutela legal a través de la cual su padre controla su vida desde hace 13 años, al considerarla "abusiva", "absurda" y por la que algunos implicados "deberían estar en la cárcel".