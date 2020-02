Jackie Chan hace oferta millonaria por la vacuna contra el coronavirus

Jackie Chan ofreció a través de sus redes sociales una recompensa de un millón de yuanes, lo que equivale a 143 mil dólares, a quien encuentre la cura del coronavirus. La brutal epidemia con epicentro en Wuhan ya mató a más de 900 personas en China.

El anuncio de la recompensa lo hizo a través de la red social Weibo.

"La ciencia y la tecnología son clave para superar el virus y creo que mucha gente piensa igual que yo y espera que se pueda desarrollar un antídoto lo antes posible. Ahora tengo una idea ‘ingenua’. No importa qué individuo u organización desarrolle el antídoto, quiero agradecérselo con un millón de yuanes".

Asimismo, aseguró que no se trata de dinero, más bien se trata de "no ver las calles que antes eran bulliciosas, ahora vacías y no quiero ver a mis compatriotas luchando contra un virus hasta ver llegar a la muerte cuando deberían estar disfrutando de la vida”.

Según el medio The Straits Times, la publicación del artista fue celebrada por miles de internautas que respaldaron y elogiaron su iniciativa.

Chan es un artista marcial, comediante, cantante y actor, ganador del Oscar honorario, nacido en Hong Kong.

La más reciente de sus películas debió ser retirada a último minuto, pues el gigante asiático tuvo que prohibir la aglomeración de personas en cines, teatros, parques y otros lugares públicos como medidas para evitar que el coronavirus se propague.