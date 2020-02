Dejan a Danna Paola plantada en el altar… ¿por otro?

Este viernes el nombre de Danna Paola se volvió tendencia en las redes sociales, luego de que en punto de la media noche se estrenó su nuevo sencillo “Sodio”, que forma parte de su más reciente álbum “Sie7e”.

Y el boom tras el lanzamiento de este material no fue para menos, pues la temática que aborda, es el desamor y el engaño, pero no de una manera comúnmente abordada, sino que le también compositora resulta abandonada, pues su pareja la deja por otro hombre.

Para este video clip, la jueza del reality “La Academia”, utilizó las paradisíacas playas de Yucatán, además de lucir un sexy atuendo de sirena.

En la filmación de poco menos de cuatro minutos comienza con un hombre cubierto de brillantina, corriendo en un espacio negro, mientras la joven actriz se encuentra sobre la arena, posteriormente él aparece guardando una llanta en la cajuela de su auto, justo en esa playa.

La canción comienza con la frase “No me sigas confundiendo, que en este juego voy perdiendo, tú te quieres engañar”, la escena continúa, ambos después de bailar y abrazarse en la orilla de la playa suben al auto, donde ella se percata de la brillantina en su pierna, a lo hace una exclamación de duda.

Llegan a un lugar que pareciera un restaurante y mientras se saludan, el sujeto mira a otro hombre de una manera peculiar, incluso otra de las frases que utiliza la cantante durante la música es “un novio menos, una amiga más”.

Continúan bailando e incluso aparecen en el carrusel de una feria en el que se besan y hasta un anillo de compromiso se observa ante la cámara, la escena se va hasta un lugar lleno de arena y una habitación, donde ambos hombres comienzan a abrazarse e incluso aparentemente intentan besarse.

Ya en la recta final del video se ve a Danna Paola entrar vestida de novia a una pequeña capilla a la que el novio no llega, la canción termina con la frase “quiero verte feliz, aunque sea con… él”, ella nadando mar a dentro y los dos sujetos juntos en la ventana de la habitación.

La transmisión en vivo del estreno alcanzó casi las 30 mil vistas, y hasta el momento de la realización de la nota ya supera los 4 millones, pues los fans de la cantante tuvieron todo tipo de reacciones tras revelarse el nuevo material, todas a favor pero sobre todo sorprendidos por la temática del mismo.

Incluso, algunos usuarios bromearon con la coincidencia de la existencia de las sirenas en diversas etapas de la vida profesional de la joven actriz.

