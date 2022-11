Suspenden concierto de K-pop en Indonesia tras desmayo de 30 personas por estampida

La banda K-pop NCT 127 se vio obligada a poner fin prematuramente a su primer concierto en Indonesia luego de que unas 30 personas se desmayaran debido a un amontonamiento de espectadores, indicó la policía.

Indonesia está aún impactada por la muerte el mes pasado de 130 personas, entre ellas 40 niños, en una avalancha humana en un estadio de Yakarta, en uno de los peores desastres en la historia del fútbol.

Te puede interesar: Derechos Humanos de Indonesia culpa al uso de gas lacrimógeno de la estampida en estadio

Un portavoz policial, Endra Zulpan, indicó el viernes por la noche que el concierto de la banda llevaba dos horas cuando varios espectadores quisieron acercarse al mismo tiempo al escenario.

"Debido a ello, 30 personas se desmayaron. Para prevenir otros incidentes, decidimos detener el concierto a las 21H20 (14h20 GMT)," dijo Zulpan, que informó que las personas afectadas se han recuperado.

Aku dah foto bareng ilichilll xixixiii

Seneng banget liat mereka happy 😭

Please comeback to Indonesia again!! 😭

THANK YOU NCT 127

THANK YOU DYANDRA

THANK YOU NCTZEN

THANK YOU POLISI#TheLinkinJKT #NCT127 #TheLinkinJKT_DAY2 #NCT127inJKT #THELINKTourJakarta @NCTsmtown_127 pic.twitter.com/UGuUEINE8a — @vén (@anymidnights) November 5, 2022

Durante, la banda de chicos había estado recibiendo obsequios a los fans, dijo a la AFP Syifa Aulia, de 19 años, asistente al concierto. Menciona que los fanáticos en la parte de atrás habían empujado hacia el escenario hasta que las vallas de la barricada se derrumbaron.

WATCH: #BNNIndonesia Reports.



The K-pop band NCT 127 was forced to halt their maiden event in Indonesia early when 30 individuals collapsed in a crush, according to authorities #Indonesia #accident #NCT127 pic.twitter.com/78fgCS7ZeL — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 5, 2022

“Estamos decepcionados por esos fanáticos. Nos advirtieron que no nos presionemos unos a otros, incluso por los miembros de NCT 127, pero fueron muy egoístas. Solo por un buen metraje, ignoraron la seguridad de los demás”, dijo.

Gossip Él era Lee Ji Han, el actor que murió en la estampida de la fiesta de Halloween en Seúl

La policía permitió que el segundo día del concierto de NCT 127 se llevara a cabo el sábado, pero prohibió la distribución de obsequios y requirió medidas más estrictas para separar a los fanáticos de los artistas.

“Para enmendar (el amontonamiento) y brindar la mejor experiencia, agregaremos más paramédicos y personal de seguridad para el espectáculo del Día 2”, dijo la organizadora del concierto Dyandra Global Edutainment en Instagram.

El pasado fin de semana, la policía canceló el tercer día del festival de música Berdendang Bergoyang en Yakarta, luego de que 30 personas se desmayasen, debido a un exceso de capacidad.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El mismo día, más de 150 personas murieron en una estampida en las calles de Seúl, cuando celebraban una fiesta de Halloween.